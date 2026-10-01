Fudbalska reprezentacija Srbije suočava se sa Njemačkom nakon dva poraza u Ligi nacija. Kako će Paunović iznenaditi 'pancere'? Vidjećemo tim kakav nikad nije igrao do sada.

Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije nije dobro počela Ligu nacija i doživjela je dva poraza. Bolji od nas bili su Grčka (2:1) i Holandija (2:1), a koliko god utisak bio da se za drugi meč bolje pripremila i izgledala kvalitetnije na terenu - sada je pred "orlovima" jedna od najboljih reprezentacija svijeta: Njemačka.

Zbog toga, pošto su i Nijemci na novom početku sa Jirgenom Klopom, nema mnogo prostora za optimizam, pa će Paunović probati da na iznenađenje stekne prednost protiv "pancera" koji čekaju Srbiju večeras od 20.45 na "Alijanc areni".

Šta je spremio Paunović za Nijemce?

Vidi opis Paunović će iznenaditi 90 miliona ljudi: Poznat sastav Srbije za Njemačku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Vidjeli smo reprezentaciju Srbije u dvije različite formacije na startu Lige nacija - igrala je i sa četiri i sa pet igrača u zadnjoj liniji - tako da je prva dilema oko toga. Čini se, pak, da pošto igra u gostima, protiv moćne Njemačke, da će ići na zatvoreniju od dvije varijante i probati da sa petoricom u zadnjoj liniji izađe na kraj.

Ali, to je tek početak, pošto bi sa personalnim izborima Veljko Paunović mogao da šokira 90 miliona ljudi - od toga 6,5 u Srbiji, a ostatak u Njemačkoj gdje za mnoge od ovih imena i nisu čuli.

Očekivani sastav Srbije: Petrović - Mimović, Eraković, N. Gudelj, Babić, Kostić - Stanković, Lukić - Živković, Tadić - Jović.

Ko fali u Srbiji?

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Znamo da je pred okupljanje iz tima ispao Dušan Vlahović, a u međuvremenu su se povrijedili Strahinja Pavlović i Sergej Milinković-Savić. Iz ekipe su ispali Stefan Bukinac, Lazar Nikolić i Jovan Milošević, a neki drugi priključeni su timu kao što su Mimović i Rosić.

Interesantno je da se očekuje da Paunović promijeni golmana za ovu utakmicu, pošto je ranije već isplanirao da minutaža bude podijeljena između Vanje Milinković-Savića i Petrovića.

I Klop se sprema da iznenadi

Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije ni Njemačka počela Ligu nacija kako je željela, ima remi i poraz, tako da Jirgen Klop mora da "vadi fleke" protiv Srbije. Za ove prilike odlučio je da pozove malo drugačiji tim u odnosu na susrete sa Holandijom i Grčkom, tako da se očekuje veliki broj novih igrača i to će takođe iznenaditi 90 miliona ljudi.

Očekivani sastav Njemačke: Atubolu - Baku, Anton, Čau Raum - Janelt, Pavlović - Adejemi, Bišof, Virc - Burkart.