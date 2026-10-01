"Odbio sam Muslinove kombinacije": Kežman zbog Sergeja okrenuo srpski fudbal naopačke

Prije skoro deset godina Mateja Kežman i Slavoljub Muslin posvađali su se oko fudbalera Sergeja Milinković-Savića, a čini se da ni danas nisu uspjeli da se pomire oko toga. U prilog tome govore posljednje izjave bivšeg selektora Srbije.

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Sergej Milinković-Savić ponovo je tema ovih dana u srpskoj javnosti, kao što je to bilo prijee skoro 10 godina kada je selektor reprezentacije Srbije bio Slavoljub Muslin. Iako je u tom trenutku bio jedan od najtalentovanijih igrača svijeta, važan igrač Lacija i "zlatni orlić", SMS nije igrao kod Muslina koji je neke druge igrače vidio u startnih 11, što je dovelo do sukoba sa igrače, zatim njegovim agentom Matejom Kežmanom, na kraju i sa rukovodstvom Saveza.

Slavoljub Muslin dobio je otkaz iako je Srbiju odveo na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, a djeluje da je problem nastao baš oko Sergeja Milinković-Savića o kome je nedavno opet govorio, kao i o Mateji Kežmanu s kojim je bio u vrlo lošim odnosima kada je sve počelo.

Kako je Muslin optužio Kežmana?

Izvor: MN PRESS

Poslije otkaza, Slavoljub Muslin je rekao da nikada nije, niti će dozvoliti da mu "čaršija, menadžeri i polusvijet sastavljaju tim", bez preciziranja da li je ovog puta bilo takvih pokušaja. Muslin je samo rekao da Kežman, menadžer Sergeja Milinković-Savića, vodi hajku u žutoj štampi protiv njega, sa ciljem da zaradi na igraču zahvaljujući njegovom nastupu na Mundijalu.

"Uvijek sam govorio da je Milinković-Savić dobar igrač, ali je morao da ispuni određene uslove da bi se pojavio i u 'A' timu", rekao je tada Muslin, na šta je brzo odgovorio i Kežman.

Kako je Kežman optužio Muslina?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Čim je Muslin napao Kežmana, bivši reprezentativac uzvratio je još jače. U otvorenom pismu iz 2017. godine, Kežman je tada poručio da "nije pristao na Muslinove kombinacije" i podsjetio na neke ranije slučajeve u vezi sa njim i pojedinim fudbalerima koji su optužili trenera da im je tražio novac prilikom transfera, takozvano "ugrađivanje".

"(...) Selektor Slavoljub Muslin kaže da je smijenjen zbog nepozivanja u reprezentaciju Sergeja Milinković-Savića. Ukoliko je javnost informisana dobro, gospodin Muslin (zaposleni) je sporazumno raskinuo ugovor sa savezom (poslodavcem). Poenta je da nije riječ o smjeni već o sporazumnom raskidu ugovora za koje je neophodna saglasnost volja svih ugovornih strana. Svi njegovi saradnici su ostali u selekciji, a on nije nastavio svoj poslovni odnos. Prije će biti da su neki njegovi lični interesi postali očigledniji", napisao je tada između ostalog Kežman.

"Sergej Milinković Savić je afirmisani srpski internacionalac koji je svoj kvalitet demonstrirao nastupima u italijanskoj i belgijskoj ligi, evropskim takmičenjima i mlađim selekcijama Srbije (evropski i svetski šampion). Ukoliko se prihvatite javne funkcije, logično je očekivati da ćete se suočiti sa pitanjima javnosti u vezi sa nepozivanjem igrača takvog pedigrea u nacionalni tim. Sigurno nije upitno da u obrazlaganju svojih postupaka koristite neodređene formulacije, a da istvoremeno ne navodite konkretno o čemu je riječ".

"Šira javnost u Srbiji, kao i ljudi poput Alegrija, Kostakurte, Ambrozinija, Ravanelija, Tumbakovića, Mirkovića javno su iskazivali mišljenje, ne zato što ih je Mateja Kežman instruisao (riječ je o ozbiljnim ljudima za koje je nepristojno tvrditi da su bili 'istureni' u službi tuđeg interesa) već vjerovatnije zato što ponešto znaju o fudbalskoj igri. Potpuno je tačna opservacija da se mladi igrači postepeno uvode u selekciju određenom dinamikom. Nadam se da gospodin Muslin nije mislio na dinamiku kojom je on uvodio mlade igrače u prvi tim. Najbolji primjeri su članovi 'zlatne generacije' Veljković, Grujić, Radonjić, Živković, Gajić, Milinković- Savić, Rajković i ostali koji uopste nisu uvođeni u A selekciju".

"Primijetiću da ovdje imamo jedno zanimljivo izvrtanje realnog konteksta stvarnosti, jer je Sergej Milinković Savić mlad samo po svojoj krštenici, a po iskustvu, učinku i kontinuitetu nastupa na najvećoj sceni je i te kako iskusan fudbaler".

"Priče o tome da li je Sergej dobar ili ne su prosto suvišne s obzirom na činjenično stanje i njegove nastupe na najvećoj sceni.

Gospodin Muslin kaže da menadžerski lobi pravi pritisak na njega kako bi se preko reprezentacije Srbije napravila podloga za transfer Sergej Milinković Savića. Tržišna vrijednost fudbalera je relativna kategorija, i varira u zavisnosti od velikog broja determinanti. U slučaju Milinković Savića cijena je utvrđena na osnovu procjena mjerodavnih analitičkih agencija i na osnovu iznosa ponuda koje su pristizale na adresu Lacija. Nikakvu ulogu u formiranju njegove tržišne cijene ne igraju nastupi u 'A' reprezentaciji Srbije jer njih nije ni bilo, pa se ne mogu navoditi kao argument koji utiče na tržišnu vrijednost (trenutno vrlo visoku)".

"Selektorove ponude za 'saradnju' preko trećih lica sam sa indignacijom odbio, jer u takve kombinacije nisam ulazio niti imam namjeru da ikad ulazim".

"Očigledno gospodin Muslin zna za drugačije relacije u odnosima sa fudbalerima i njihovim menadžerskim agencijama, jer se tokom svoje trenerske karijere suočio sa optužbama od strane sopstvenih igrača u klubovima koje je vodio za 'participaciju' u njihovim ugovorima i transferima (Oleg Samsonov, Georgi Pejev i ostali ...). Pretpostavljam da sam i taj njihov javni nastup organizovao ja?", zaključio je Kežman i istakao da je Muslinova "izlazna strategija" bila da napadne njega i Sergeja.

Na ove riječi, Slavoljub Muslin najavio je tužbu: "Nemam šta da kažem na sve to što je napisano. Mogu samo da poručim - vidjećemo se na sudu! Tamo će imati priliku da sve svoje tvrdnje koje je iznio i dokaže. Ja sam u svojim izlaganjima iznosio činjenice, a on samo nagađanja".

Zašto Muslin nije zvao Sergeja?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok je Muslin bio selektor Srbije, Sergej Milinković-Savić je imao malu i nevažnu minutažu, dok je bilo i nepozivanja, kada je ušao u sukob sa Kežmanom. Kako je sada objasnio Muslin, SMS nije igrao jer se nije uklapao u njegov sistem, odnosno nije ispunjavao kriterijume.

"Ne mislim da sam bio pretvrd prema Sergeju. Znate kako, ja mislim da Sergej i Dušan Tadić nisu mogli da igraju u to vrijeme. Sergej je bio vrlo mlad i tad je tek počinjao da igra. Drugo, Tadić je u tom ciklusu učestvovao u 12 od 21 gola koji smo mi dali. Dao je devet pasova i tri gola. On je potvrdio da sam ja imao pravo. Ne da ga forsiram, nego jednostavno on je bio taj igrač koji mi je trebao, a ne Sergej. Drugo, kod mene su bila tri kriterijuma za igranje u reprezentaciji. Da bude dobar igrač - što Sergej jeste, ja nikad nisam rekao da je on loš igrač i ne bih to ni danas rekao. Napravio je dobru karijeru. Ali, druga dva nije ispunjavao. Neću da vam kažem koja, ali nije ispunjavao ta druga dva koja su za mene bila možda i važnija. Neću vam reći, zbog njega nema smisla", rekao je Muslin i dodao:

"Nemam ništa protiv njega, nisam imao nikad. Ništa lično. Zašto bi bilo? Nisam imao problema. On je bio na prvom okupljanju, igrali smo tri prijateljske utakmice koje su mi mnogo pomogle jer sam mogao da ih vidim, snimim, igrali smo protiv Kipra u Užicu, u Novom Sadu protiv Izraela i protiv Rusije u Monaku. To mi je mnogo pomoglo, vidio sam dosta igrača na te tri utakmice".