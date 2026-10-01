Leo Vesterman ima novi klub: Sa 34 godine ga zovu da zakrpi krater u timu velikana

Leo Vesterman ne odustaje od igranja na najvišem nivou. Dok Žofri Lovernj igra u Partizanu njegov saigrač iz crno-bijelih dana potpisao je za Estudijantes u ACB ligi.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Ni sa 34 godine ne staje Leo Vesterman. Sada već iskusni plejmejker koga pamtimo iz dana u Partizanu potpisao je dvomjesečni ugovor sa Estudijantesom tako da će i ove sezone nastupati u ACB ligi u kojoj je proveo veći dio karijere. Poslije povrede Fernanda Zubrigena morala je ekipa iz Madrida da traži pojačanje i našla ga je u Vestermanu.

Prošle sezone je igrao za Obradoiro u drugoj ligi Španije i donio je ekipi povratak u ACB sa prosjekom od 10,3 poena i 4,8 asistencija po meču.

Zašto je doveden?

Estudijantes u svom sastavu ima Miku Spejtsa i Fernanda Zurbrigena, ali kako se drugi povrijedio morali su da reaguju. Povodom toga seoglasio sporrtski direktor Injigo de la Vilja.

"Situacija sa Fernandom nas tjera da se adaptiramo i tražimo rješenja koja nam dozvoljavaju da zadržimo kompetitivnost dok ga nema. Vesterman je košarkaš koji ima sjajnu karijeri i veliko iskustvo, perfektno poznaje evropsku košarku i može da nam donese kontrolu igre, čitanje igre i mnogo iskustva od prvog dana", rekao je Injigo de la Vilja.

Za koga je sve igrao Vesterman?

Počeo je u Asvelu, zatim je dvije godine igrao za Partizan, pa je prešao u Limož. Tu se zadržao dve sezone pa je po godinu dana bio u Žalgirisu i CSKA. Vratio se u Žalgiris, zatim je bio u Fenerbahčeu, Barseloni i Monaku, a onda u Obradoiru prvi put. Kratko je bio u Njemačkoj u timu Kralshajma, pa je igrao za Fuenlabradu, Obradoiro i Korunju.