Zvezda opet zagrizla za Filipa Petruševa: Poznato i ko koči njegov transfer u Beograd

Filip Petrušev, bivši igrač Zvezde, ponovo je na radaru kluba i mogao bi treći put na Mali Kalemegdan. Za sada, trener Dubaija koči transfer.
Crvena zvezda nije počela sezonu u Evroligi onako kako se nadala i startovala je sa dva poraza u elitnom takmičenju, pa zbog toga gleda na tržište kako bi ojačala ekipu Ibona Navara. Prema saznanjima MONDA, glavna meta Crvene zvezde u ovom trenutku je njen bivši košarkaš Filip Petrušev.
U pitanju je aktuelni igrač Dubaija, ekipe koja ima vjerovatno najveći roster u Evroligi ove sezone, a koji bi usljed takve situacije mogao da ima manju minutažu od očekivane, dok bi bez ikakve sumnje u Zvezdi postao jedan od njenih glavnih oslonaca. Već je igrao za Crvenu zvezdu, domaći je igrač i ima iskustvo, sve što je trenutno potrebno na Malom Kalemegdanu, kako bi sezona krenula u pravom smeru. Ipak, postoji jedan problem.
Ko koči transfer Filipa Petruševa?Izvor: EPA/Miguel Angel Polo
I dok Zvezda sad razmatra dovođenje Filipa Petruševa u što skorije vrijeme, transfer za sada koči trener Dubaija Ćavi Paskval. Dubai ima 2-0, pa je tako Petrušev u duelu protiv Real Madrida odigrao skoro 19 minuta i zabilježio je tri poena (1/4 iz igre), šest skokova i dve asistencije, da bi zatim protiv Barselone njegova minutaža bila umanjena za tri puta. Igrao je šest minuta i za to vrijeme upisao četiri poena (1/2 iz igre) i dva skoka.
Kako je igrao Petrušev u Zvezdi?
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Filip Petrušev
Petrušev (26, 211 cm) je studirao u Americi, na prestižnoj Gonzagi, odakle je potom došao u Megu i bio MVP jadranske lige 2021. godine, kao njen najbolji strijelac i talenat. Izabran je potom na draftu, ali ga Filadelfija nije željela, tako da je otišao u Efes sa kojim je postao prvak Evrolige, ali bez većeg učinka i minutaže - zbog čega je otišao u Crvenu zvezdu. Imao je prosjek od 10,7 poena po utakmici i 5,2 skokova, što ga je opet odvelo u NBA ligu.
Koliko god želio da igra u najjačoj ligi svijeta, Filadelfija i Sakramento su bili neozbiljni, tako da se ubrzo vratio u Evroligu gdje ga je doveo Olimpijakos. Potpisao je trogodišnji ugovor, ali već poslije prve sezone pozajmljen je Zvezdi s kojom je završio sezonu 24/25 i bio njen najbolji igrač - prosjek od 14,1 poena, 4,9 skokova i 1,7 asistencija, uz skoro 65 odsto šuta za dva.Izvor: MN PRESS
Prošle sezone u dresu Dubaija, Filip Petrušev imao je prosjek od 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistencije po meču, ali u međuvremenu se pojačala konkurencija u reketu.
I pored svega, Ćavi Paskval nije rad da ga pusti u redove Zvezde, svjestan koliko je sezona duga i da jedna povreda sve mijenja.
Šta dalje za Zvezdu?Izvor: MN PRESS
Već večeras od 20 časova Crvena zvezda protiv Efesa (20.00) u "Beogradskoj areni" traži prvu pobjedu u novoj sezoni i jasno je da će biti pod ogromnim pritiskom ako počne sa 0-3. Da stvar bude gora, raspored je bio povoljan, ovo je treća utakmica kod kuće i poslije toga kreće komplikovan raspored - Dubai u gostima (8. oktobar), pa dva duela sa francuskim klubovima - Asvel na strani (13. oktobar) i Pariz kod kuće (16. oktobar).
Sve to uoči duela s Partizanom na gostujućem terenu 22. oktobra. Paralelno sa tim treba da počne i ABA liga u kojoj bi Zvezda prije "vječitog" derbija trebalo da igra sa FMP-om, Budućnosti i Krkom.