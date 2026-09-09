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Ermedin Demirović sjajno počeo Ligu šampiona: "Het-trik" za poluvrijeme i istoriju Štutgarta (VIDEO)

Ermedin Demirović sjajno počeo Ligu šampiona: "Het-trik" za poluvrijeme i istoriju Štutgarta (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Bosanskohercegovački reprezentativac Ermedin Demirović briljirao je na otvaranju nove sezone Lige šampiona.

Ermedin Demirović het-trik Liga šampiona Izvor: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Napadač Štutgarta postigao je tri gola u prvom poluvremenu utakmice protiv norveškog Vikinga (3:1) i postao prvi igrač njemačkog kluba u istoriji kojem je to pošlo za nogom. 

Demirović je mrežu norveškog šampiona pogađao u 20, 26. i 32. minutu.

Najprije je na asistenciju Angela Štilera uz malu pomoć prečke pogodio za vođstvo "švaba", a nakon izjednačenja dva minuta kasnije za koje se pobrinuo kapiten Norvežana Zlatko Tribić, već u 26. minutu osigurao novu prednost njemačkog tima.
I drugi pogodak je postigao uz pomoć prečke - 2:1.

Treći pogodak, reprezentativac BiH je upisao u 32. minutu i kompletirao het-trik, prvi u istoriji Štutgarta u Ligi šampiona, a njegov drugi u karijeri. Prvi put, tri gola je postigao 5. aprila 2025. u Bundesligi, u gostujućoj pobjedi Štutgarta u Bohumu 0:4, gdje je pogađao u 11, 48. i 85. minutu. 

Ove sezone, Demirovićev tim će u ligaškom dijelu elitnog takmičenja još dočekati Atletiko Madrid, Lil i Klub Briž, a ići će u goste kod Slovana iz Bratislave, Galatasaraja, milanskog Intera i PSV Ajndhovena.

Demirović već dvije godine nastupa za Štutgart, prije toga je nosio dres Augzburga, a još dvije godine proveo je u Frajburgu. Kao fudbaler Alavesa igrao je na pozajmicama za Sošo, Almeriju i Sent Galen, dok je u mlađim kategorijama nosio dres Hamburga i RB Lajpciga.

Dugogodišnji je reprezentativac Bosne i Hercegovine, sa kojom je učestvovao i na Svjetskom prvenstvu ovog ljeta, ali se na Mundijalu u SAD nije upisao u strelce.

Fudbaler rođen u Hamburgu već godinama je u braku sa Sandrom, koja je porijeklom iz Srbije i koja mu je bila najveća podrška u teškim trenucima karijere.

Ova vijest sigurno će obradovati selektora "zmajeva" Sergeja Barbareza pred početak Lige nacija.

(MONDO)

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Tagovi

Ermedin Demirović Liga šampiona Štutgart

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