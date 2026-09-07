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Barbarez objavio spisak "zmajeva" za Ligu nacija: Selektor BiH pozvao trojicu novajlija

Barbarez objavio spisak "zmajeva" za Ligu nacija: Selektor BiH pozvao trojicu novajlija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Selektor "zmajeva" saopštio je spisak za prve četiri utakmice u Ligi nacija.

Sergej Barbarez Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prva četiri meča u Ligi nacija.

"Zmajevi" će 25. septembra gostovati u Varšavi ekipi Poljske, dok će tri dana kasnije u goste Rumuniji u Bukureštu. Drugi i peti oktobar zakazani su za domaće duele sa Švedskom i Poljskom, a upravo će protiv Šveđana kapiten Edin Džeko odigrati posljednji meč u dresu sa državnim grbom.

Na spisku se nalaze i trojica igrača koji do sada nisu upisali nijedan nastup za BiH – golman Salko Hamzić (Tirol), defanzivac Zinedin Smajlović (Olimpijakos) i vezni igrač Kenan Busuladžić (Malme).

Pretpozive su dobili Denis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić i Dino Beširović.

"Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na Svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanja javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe", istakao je povodom objavljivanja spisak selektor BiH Sergej Barbarez, koji će konferenciju za novinare povodom novog okupljanja bh. tima održati 21. septembra u prostorijama FS BiH u Sarajevu.

KOMPLETAN SPISAK

- golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Salko Hamzić;

- odbrambeni igrači: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić i Zinedim Smajlović;

- vezni igrači Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević;

- napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

BiH fudbal zmajevi Liga nacija Sergej Barbarez

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