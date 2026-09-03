Barbarez se biranim riječima oprostio od Džeke: Stigla poruka od Muslića i Kolašinca

Selektor BiH Sergej Barbarez emotivnom porukom oprostio se od Edina Džeke, koji je potvrdio da 2. oktobra protiv Švedske završava reprezentativnu karijeru.

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Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se nakon odluke Edina Džeke da završi reprezentativnu karijeru.

Barbarez je na društvenim mrežama objavio kratku, ali emotivnu poruku posvećenu kapitenu reprezentacije BiH.

„Oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet, jesu oni koji ga mijenjaju, hvala ti Edin Džeko“, napisao je Barbarez.

Džeko je danas potvrdio da će 2. oktobra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Poruku Džeki poslao je i Miron Muslić trener Šalkea.

"Nacionalni heroj, čak i bez postignutih golova. Sin Bosne koji se uzdigao iz ruševina svoje domovine da osvoji svijet. Rođeni borac koji je nadjačao sve prepreke, kamo god je otišao. Skromni šampion. Uzor kako na terenu, tako i izvan njega. Hvala Edine, volimo te", napisao je Muslić u komentaru na Džekinu objavu uz emotikon zastave Bosne i Hercegovine.

Oproštajnu poruku emotivno je dočekao Sead Kolašinac, koji se takođe oglasio u komentarima ispod Džekine objave.

“Teško je zaustaviti suze… Brate moj, ponos koji osjećam ne može se opisati riječima. Dao si srce i dušu za našu Bosnu. Tvoja ljubav, borba i sve što si dao ovoj zemlji živjeće zauvijek. Hvala ti za svaki trenutak, kapitenu“, napisao je Kolašinac.

Kapiten BiH je za nacionalni tim odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a debitovao je protiv Turske na stadionu „Asim Ferhatović Hase“.