Edin Džeko objavio kraj reprezentativne karijere! Protiv Švedske posljednji put u dresu BiH

Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko objavio je da se oprašta od nacionalnog dresa. Utakmica protiv Švedske biće njegova posljednja za "zmajeve".

Izvor: Cao Can / Xinhua News / Profimedia

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko potvrdio je da završava reprezentativnu karijeru.

Džeko će posljednju utakmicu u dresu BiH odigrati 2. oktobra 2026. godine protiv Švedske, čime će staviti tačku na gotovo 20 godina dugu reprezentativnu karijeru.

Odluku je saopštio putem društvenih mreža, istakavši koliko mu je značilo što je imao priliku da predstavlja svoju zemlju.

"Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra, protiv Švedske, odigrat ću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju", napisao je Džeko.

Istakao je da se ništa u njegovoj karijeri ne može porediti sa ponosom koji je osjećao svaki put kada bi obukao reprezentativni dres. Podsjetio je da je nastup za BiH bio njegov dječački san i da je kroz 151 utakmicu uvijek imao isti osjećaj ponosa.

Džeko je naveo da se mnogo toga promijenilo od njegovog debija protiv Turske, kao i da se promijenio on sam, ali da njegova ljubav prema reprezentativnom dresu nikada nije.

"Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put. Sve", poručio je kapiten BiH.

Kao jedan od najvažnijih trenutaka u reprezentativnoj karijeri izdvojio je plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. godine, ističući da je to i dalje jedan od najsretnijih trenutaka njegovog fudbalskog života.

Posebno je govorio o emocijama nakon gola protiv Velsa, kao i utakmice protiv Italije u Zenici u martu, te prizorima navijača koji su slavili na ulicama gradova širom Bosne i Hercegovine.

Džeko je poručio da će biti vremena za zahvalnost svima koji su ga pratili i podržavali tokom reprezentativnog puta, ali da sada želi samo da navijači budu uz reprezentaciju 2. oktobra protiv Švedske.

"Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju… Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno", napisao je Džeko.

Na kraju je istakao da želi da posljednju noć u reprezentativnom dresu provede uz navijače i u dresu koji voli još od dječačkih dana.

Džeko je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola.

Za nacionalni tim debitovao je protiv Turske na stadionu „Asim Ferhatović Hase“.