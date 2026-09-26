Zrinjski predstavio novo pojačanje: U Mostar stigao igrač sa bogatim superligaškim iskustvom

Stefan Cvetković (28) u Srbiji je nosio dres Bačke, Čukaričkog, Metalca, Radničkog iz Niša i Železničara iz Pančeva.

Izvor: MN PRESS

Zrinjski iz Mostara predstavio je novo pojačanje. U redove "plemića" stigao je Stefan Cvetković, 28-godišnji krilni napadač, koji na stadion "Pod Bijelim brijegom" stiže kao slobodan igrač nakon angažmana u Vardaru. Ugovor je potpisan do kraja sezone.



Igrač rođen u Leskovcu ponikao je u Crvenoj zvezdi, a najveći dio profesionalne karijere proveo je u Superligi Srbije, gdje je igrao za Bačku, Čukarički, Metalac, Radnički Niš i Železničar iz Pančeva. U prethodnoj sezoni osvojio je naslov prvaka Sjeverne Makedonije s Vardarom, za koji je u 17 proljetnih kola postigao devet pogodaka.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

"Stefan je već u trenažnom procesu s našom ekipom, a biće i u konkurenciji za Memorijal Mladen Žižović koji nas ovog vikenda očekuje u Bijeljini", saopštili su iz mostarskog premijerligaša.

Tokom reprezentativne pauze, trebalo je da Zrinjski odigra meč Superkupa BiH protiv banjalučkog Borca, ali ovaj dvoboj je odgođen, tako da će priliku za debi Cvetković imati u duelu 9. kola Premijer lige BiH, kada će Mostarci gostovati Slogi u Doboju 10. oktobra.