Dolazak Željka Obradovića u Panatinaikos dodatno je podigao popularnost tog kluba, dok su Partizan i Crvena zvezda zadržali epitet najgledanijih u Evroligi

Izvor: MN PRESS

Ako se po posjeti mjeri interesovanje za novu sezonu Evrolige, onda je prvo kolo donijelo vrlo jasnu sliku. Tri utakmice privukle su više od 30.000 gledalaca, a na svim tim mečevima bili su akteri Željko Obradović, Crvena zvezda i Partizan.

Najviše ljudi okupilo se u Atini, gdje je Panatinaikos dočekao Pariz. Povratak Željka Obradovića na klupu "zelenih" poslije 14 godina izazvao je ogromnu euforiju, pa je njegov prvi meč pred domaćom publikom pratilo čak 17.013 gledalaca. Najtrofejniji evropski trener ponovo je predvodio PAO poslije 5227 dana, a atmosfera u glavnom gradu Grčke pokazala je koliko je njegovo ime i dalje veliko u evropskoj košarci.

Odmah iza Atine našao se Beograd - i na drugoj i na trećoj poziciji. Utakmicu Žalgirisa i Crvene zvezde pratilo je 16.420 navijača, što je drugi najveći broj gledalaca u prvom kolu. Crveno-bijeli nisu uspjeli da dođu do pobjede, ali su imali jednu od najgledanijih premijera u novoj sezoni Evrolige.

Na trećem mjestu nalazi se Partizan. Duel sa milanskom Olimpijom u Beogradskoj areni gledalo je 13.783 ljudi, koji su imali priliku da uživaju u pobjedi "parnog valjka" i sjajnoj partiji Karlika Džounsa.

Tako su upravo Željko Obradović, Crvena zvezda i Partizan obilježili vrh liste kada je riječ o posjeti u prvom kolu, dok je ostatak Evrope bio daleko iza.

Vidi opis Željko, Zvezda i Partizan daleko ispred svih: Evo ko je imao najviše najviše navijača u Evroligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Najmanje interesovanje zabilježeno je u Sofiji, gdje je susret Hapoela i Bajerna pratilo svega 2000 gledalaca. Razlog je, međutim, prilično jasan, s obzirom na to da je meč odigran u Bugarskoj, a ne u Izraelu, gdje Hapoel zbog bezbjednosne situacije trenutno ne igra svoje domaće utakmice.

Posjeta prvog kola Evrolige