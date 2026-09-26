Luka VIldoza je poslije pobjede protiv Armanija pričao o igri Partizana, ali i o Karliku Džounsu i njegovoj partiji.

Izvor: MN PRESS

Luka Vildoza odigrao je prvi zvaničan meč u dresu Partizana. Radovao se pobjedi protiv Armanija (92:76) i dao je svoj doprinos u tome. Za 17 minuta ubacio je sedam poena, uz četiri ukradene lopte, tri asistencije i jedan skok.

"Uradili smo sjajan posao, uložili smo trud, dobro smo igrali. Malo sam bio iznenađen na početku, poslije je bilo sve dobro. Srećan sam zbog pobjede", rekao je Vildoza.

Vidi opis Luka Vildoza: "Bio sam malo nervozan, sa njim je čast i zabava igrati" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Počeo je tako argentinski plejmejker novo poglavlje u karijeri pošto je ranije nosio dres Crvene zvezde.

"Dobro se osjećam, uzbuđen sam. Bio sam nervozan prije meča, prvi put u Areni, poslije par minuta sam se osjetio komforno. Kao tim smo pokazali kakvu košarku želimo da igramo. Nadam se da možemo ovako da nastavimo, posebno u defanzivi, imamo kvalitet i igrače. Želimo da pokažemo trud u odbrani, to je ključ pobjeda. Možemo da imamo talenat u napadu, ali je odbrana ključ."

"Karlik? Zabava i čast"

Pogledajte 02:16 Luka Vildoza izjava posle Armanija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Do trijumfa je crno-bijele vodio Karlik Džouns koji je meč završio sa 20 poena i 10 asistencija.

"Sjajno je igrati sa Karlikom, zabavno je gledati ga. Sklanja pritisak sa drugih, zabavlja se na terenu, igra slobodno. Zabavno je gledati ga i čast je igrati sa njim. Hemija je dobra, svi smo voljni da uradimo sve što treba za pobjedu, treneri nam daju podršku, gradimo još hemiju, ovo je prvi korak. Dug put je pred nama, ali smo na dobrom putu", zaključio je Vildoza.