Trener Partizana Đoan Penjaroja je poslije pobjede crno-bijelih bio upitan i za bivšeg igrača ovog tima Bandžu Sija

Izvor: MN Press/YouTube/BC Partizan TV/Printscreen

Trener Partizana Đoan Penjaroja je poslije pobjede crno-bijelih govorio o meču, trijumfu i dobrim i lošim stranama "parnog valjka". Španac je bio upitan i za potencijalno pojačanje u timu, konkretno za bivšeg igrača Bandžu Sija.

Partizan je tokom priprema imao pomoć i nekoliko igrača - iskusni Nemanja Gordić je bio dio tima na pripremama, potom je potpisao za Metalac, a u nedostatku kluba natjerao je i Bandžu Sija da bude dio beogradske ekipe. Francuz ne krije da voli Beograd, da navija za Partizan, pa se nameće pitanje da li će ga navijači ponovo vidjeti u crno-bijelom dresu.

Vidi opis "Da li će Bandža Si doći u Partizan?": Penjaroja otkrio kako stoje stvari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Bandža Si je tu, pomogao nam je prethodnih pet nedjelja. Nije ovo pitanje za mene. Jasno je da moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača", rekao je Penjaroja.

Derek Vilis posebno zabrinjava

Derek Vilis se povrijedio u drugom minutu meča i jasno je da Partizan mora da reaguje. "Posebno sada kada je Vilis igrao samo tri minuta. Zabrinut sam za Vilisa. Ja sam trener i na nama je da damo sve od sebe za pobjedu. Lijepo je što smo imali dosta ukradenih lopti, moramo da igramo bolje u situacijama jedan na jedan."