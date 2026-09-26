Pepe Poeta je naglasio da je Marko Gudurić veoma važan igrač za Armani i da se nada da će ga zdravlje poslužiti.

Izvor: MN PRESS

Trener Armanija Đuzepe Poeta prvi je došao na konferenciju poslije poraza od Partizana u Areni (92:76).

"Iskreno, mi smo u procesu, potpuno novi tim. Znali smo da nas čeka težak meč. Mogli smo bolje, tri četvrtine smo dobro igrali, ali u četvrtoj nismo imali odgovor na agresivnost Partizana. Igrali smo previše individualno, ne smijemo to da radimo. Moramo da probijemo agresivnost dodavanjima, umjesto toga smo išli na prodore, soliranje. To je Partizanu otvorilo teren i to je iskoristio da prelomi meč."

Vidi opis "Marko Gudurić je veoma važan igrač za nas": Trenera Armanija samo jedno brine kod Srbina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Upitan je i da uporedi sadašnji i prošlosezonski tim Partizana.

"Ima dosta promjena u Partizanu. Trener Penjaroja radi sjajan posao, imaju dobar identitet, borbeni su, publika to voli, prave dosta pritiska, fizički su jaki. Imali su lidera Karlika, ima tim u rukama, imaju dobar identitet i dušu. Prva je utakmica tek."

"Gudurić nam je baš važan"

Izvor: EPA/MATTEO BAZZI

Uslijedila su pitanja o Marku Guduriću.

"Imali smo neke igrače koji su prvi put u Evroligi. Imamo i veterane, ali i novajlije koje prolaze kroz proces. Kol, Burnel, njima treba vrijeme. Marko nam je važan, Gudurić je dobro počeo sezonu u Superkupu. Igrao je solidan meč, važan je igrač."

Nastavio je da priča o srpskom reprezentativcu.

"Gudurić je za mene važan igrač, osvojili smo tri titule u Italiji i on je bio važan faktor u sve tri. To je igrač koji može da pokriva tri pozicije, od jedan do tri, može da kreira za druge, da šutira. Dosta zavisi od njegovog fizičkog stanja. Mučio se sa tim prošle godine. Ove godine je zdrav, igra dobro, pogledaću snimak, mislim da je ovaj meč igrao agresivno, nadam se da ćemo imati dobru sezonu", zaključio je Poeta.