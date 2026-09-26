logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jubilej Rukometnog saveza Republike Srpske: Godine uspješnog rada

Jubilej Rukometnog saveza Republike Srpske: Godine uspješnog rada

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Rukometni savez Republike Srpske osnovan je sad već davnog 26. septembra 1992. godine.

Rukometni savez RS slavi 34. rođendan Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometni savez Republike Srpske obilježava izuzetno važan jubilej, 34 godine od svog osnivanja i više nego uspješnog rada. Za sve ovo vrijeme savez je postao jedan od najorganizovanijih i važan je stub razvoja rukometnog sporta na ovim prostorima.

Sve je počelo sad već davnog 26. septembra 1992. godine kada je u vijećnici Doma kulture u Banjaluci održana osnivačka Skupština. Inicijativni odbor za formiranje Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je vodio sve aktivnosti u vezi sa održavanjem Skupštine, činili su: Dušan Popović, predsjednik, te članovi Petar Perović, Branko Janković, Dušan Vrhovac i Miro Bjelić.

Za prvog predsjednika izabran je Dušan Popović, poslije njega brigu o savezu vodili su Miodrag Rađa, Pero Milanović, Tihomir Gligorić, Zdravko Miličević i svako od njih dao je značajan doprinos razvoju rukometa. Od 2018. godine brigu o "srpskoj kući rukometa" preuzeo je Marinko Umičević koji je za ovih osam godina podigao savez na najviši mogući nivo.

Izvor: Rukometni savez RS

"Povodom ovog jubileja svim našim klubovima, igračima, trenerima, sportskim radnicima, sudijama, delegatima, svojim saradnicima i svim iskrenim prijateljima rukometa upućujem najiskreniju čestitku. Želim da se zhavlim i svim ljudima koji nažalost nisu više među živima, a koji su svojim djelima ostavili neizbrisiv trag. Sigurno je da nikada neće biti zaboravljeni kao ni njihov doprinos razvoju rukometa u Srpskoj, pa i šire", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukomentog saveza Republike Srpske.

Danas se redovno igraju takmičenja u Ligama Republike Srpske, kako u muškoj isto tako i u ženskoj konkurenciji, ali i omladinskim kategorijama.

"Sa ponosom ističem da se u našim Ligama (prva i druga) takmičenja održavaju na najvišem nivou. Iz sezone u sezonu igra se dosta kvalitetan rukomet, a i suđenje je i te kako zadovoljavajuće. Naša posebna vrijednost je rad sa najmlađima, odnosno stvaranju novih generacija za što svjetliju budućnost ovog popularnog sporta", dodao je Umičević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukometni savez RS Rukomet Marinko Umičević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC