Jubilej Rukometnog saveza Republike Srpske: Godine uspješnog rada

Rukometni savez Republike Srpske osnovan je sad već davnog 26. septembra 1992. godine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometni savez Republike Srpske obilježava izuzetno važan jubilej, 34 godine od svog osnivanja i više nego uspješnog rada. Za sve ovo vrijeme savez je postao jedan od najorganizovanijih i važan je stub razvoja rukometnog sporta na ovim prostorima.

Sve je počelo sad već davnog 26. septembra 1992. godine kada je u vijećnici Doma kulture u Banjaluci održana osnivačka Skupština. Inicijativni odbor za formiranje Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je vodio sve aktivnosti u vezi sa održavanjem Skupštine, činili su: Dušan Popović, predsjednik, te članovi Petar Perović, Branko Janković, Dušan Vrhovac i Miro Bjelić.

Za prvog predsjednika izabran je Dušan Popović, poslije njega brigu o savezu vodili su Miodrag Rađa, Pero Milanović, Tihomir Gligorić, Zdravko Miličević i svako od njih dao je značajan doprinos razvoju rukometa. Od 2018. godine brigu o "srpskoj kući rukometa" preuzeo je Marinko Umičević koji je za ovih osam godina podigao savez na najviši mogući nivo.

Izvor: Rukometni savez RS

"Povodom ovog jubileja svim našim klubovima, igračima, trenerima, sportskim radnicima, sudijama, delegatima, svojim saradnicima i svim iskrenim prijateljima rukometa upućujem najiskreniju čestitku. Želim da se zhavlim i svim ljudima koji nažalost nisu više među živima, a koji su svojim djelima ostavili neizbrisiv trag. Sigurno je da nikada neće biti zaboravljeni kao ni njihov doprinos razvoju rukometa u Srpskoj, pa i šire", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukomentog saveza Republike Srpske.

Danas se redovno igraju takmičenja u Ligama Republike Srpske, kako u muškoj isto tako i u ženskoj konkurenciji, ali i omladinskim kategorijama.

"Sa ponosom ističem da se u našim Ligama (prva i druga) takmičenja održavaju na najvišem nivou. Iz sezone u sezonu igra se dosta kvalitetan rukomet, a i suđenje je i te kako zadovoljavajuće. Naša posebna vrijednost je rad sa najmlađima, odnosno stvaranju novih generacija za što svjetliju budućnost ovog popularnog sporta", dodao je Umičević.