Rukometni savez Republike Srpske: Izbori su rješenje problema u RS BiH

Nikad gora situacija u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine bila je glavna tema konferencije za medije održane u prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Rukometni savez RS

Marinko Umičević, prvi čovjek RS RS, naglasio je da je Srpska odavno održala svoju izbornu Skupštinu, dok to još uvijek nije urađeno u RS Federacije BiH, što koči sazivanje redovne izborne Skupštine RS BiH.

“Mi smo izabrali naše delegate kao i buduće članove Upravnog odbora RS BiH. Problem je nastao što to nisu još uvijek uradili u RS FBiH. Rješenje je vrlo jednostavno, a to je da oni održe svoje izbore, pa da se potom zakaže izborna Skupština na nivou BiH, te da se dobije novi Upravni odbor, jer je ovom sadašnjem istekao mandat 30. juna tekuće godine”, poručio je Umičević.

Predsjednik RS RS se potom osvrnuo i na dugogodišnji problem sa poreskim brojem.

“Dugo se vuče taj gorući problem. Stari poreski broj koji datira iz ratne 1994. godine, prihvatio je Upravni odbor na sjednici održanoj u septembru 2023. godine, a kojeg su prihvatili i naši predstavnici. Ovo je potpuno nezakonito, pogotovo kada se uzme u obzir da je Sud u Sarajevu donio presudu 2021. godine u kojoj je navedeno da sadašnji RS BiH nije nasljednik tog ratnog saveza i samim time ni poreskog broja. Tražiću da se na prvoj zajedničkoj Skupštini poništi odluka UO RS BiH o prihvatanju starog poreskog broja. Ukoliko žele da zadrže taj stari ID broj, onda u tom slučaju neka Federacija BiH preuzme dugovanja, koja su višemilionska”, jasan je Umičević, dodajući da će od Vladimira Brankovića tražiti da već sutra pošalje pismo EHF-u i u njemu predoči pravo stanje u bh. rukometu.

Član UO RS Republike Srpske i RS BiH Darko Savić naglasio je da odluka o prihvatanju sporog poreskog broja statutarno nije validna.

“Da bi odluka bila validna, po Statutu na sjednici mora biti prisutno 10 članova, a to se nije desilo. Moram da kažem da je Vladimir Branković jedini prihvatio stari poreski broj, pod tačkom razno, i sada vidimo posljedice. Po mom mišljenju, trenutnu situaciju jedino bi mogao da riješi neko sa ogromnim uticajem, neko npr. poput Milorada Dodika”, kategoričan je Savić, koji je i predsjednik Borca m:tel.

Svoje viđenje krize iznio je i budući član UO RS BiH Vojislav Rađa.

“Potpuno je jasno da je mandat Upravnom odboru RS BiH istekao 30. juna. Oni po Statutu nisu ni u tehničkom mandatu i ne mogu da donose bilo kakve odluke. Takođe je kristalno jasno da je navodni RS BiH formiran 1994. godine, gdje se u njegovom osnivačkom aktu navodi da je zadužen samo za klubove pod kontrolom Armije BiH. Po tome to ne može da bude RS BiH, uz napomenu da je u aprilu 2015. godine Sud utvrdio da on nije bio ni upisan. Prvi i jedini legalan savez nastao je tek 2017. godine i ne vidim nijedan razlog da on vraća dugove koji su nastali recimo 2013. godine”, zaključio je Rađa, inače predsjednik Skupštine dobojske Sloge.

(MONDO)