Počela Regionalna liga: Poraz Vojvodine

Upravo je počela nova regionalna liga u rukometu i to porazom Vojvodine od Vardara na Ohridu.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Počela je Regionala rukometna liga duelom Vardara i Vojvodine na Ohridu! Na kraju je makedonski šampion savladao srpskog vicešampiona 36: 30 i tako je započeto ovo novo takmičenje u kome učestvuju klubovi iz Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Na kraju je nekadašnji srednji bek Vojvodine Žoao Da Silva bio najefikasniji u redovima pobjednika sa šest golova koliko je imao i Leon Ljevar, dok ej Faduil imao 5, koliko i Malus i Georgijevski. Kod Vojvodine Nik Ćirović je dao šest, a Milić i Srdanović po 4 gola.

Kako se igra Regionalna liga?

Regionalna liga je podijeljena u dvije grupe i u jednoj su Partizan, Dubočica, Lovćen, Pelister i Alkaloid, a u drugoj Vardar, Vojvodina, Budvanska Rivijera, Ohrid i Dinamo Pančevo. Dva prvoplasirana kluba iz svake grupe idu u polufinale.

Nastaviće se ovo takmičenje za dva dana kada će na istom mestu Ohrid dočekati Vojvodinu, a zatim će Dinamo iz Pančeva igrati sa Budvom. sa čim će se završiti prvo kolo. U drugom igraju Alkaloid i Partizan, Budvanska Rivijera i Ohrid, kao i Eruofarm Pelister i Lovćen, te Dinamo i Vardar. Nakon trežćeg i četvrtog kola koje će se odigrati u avgustu slijedi pauza od skoro mjesec dana i nastavak takmičenja.

(MONDO)

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