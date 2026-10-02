Torcida hoće dva stadiona umjesto Poljuda: "Zadnji cent koji date za Dinamo, daćete i u Split"

Navijači Hajduka iz Splita poruču hrvatskim vlastima da će svaki cent uložen u izgradnju stadiona koje će koristiti Dinamo iz Zagreba uložiti i u izgradnju stadiona u njihovom gradu.

Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski klub Dinamo iz Zagreba dobiće novi stadion, a na mjestu postojećeg Maksimira nastaće potpuno novo zdanje. Plan je da sadašnji stadion bude porušen do temelja, a da do 2030. godine bude izgrađen moderniji objekat. To se ne dopada nikome u splitu, pa se zvaničnim saopštenje oglasila Torcida koja zahtjeva da i Hajduk dobije dva nova stadiona!

Koncept novog stadiona umjesto Maksimira već je podijelio javnsot - iza njega stabilno stoji Zvonimir Boban, ali ga javnost uglavnom kritikuje. Protiv su fudbalski menadžer Endi Bara i nekadašnji prvi čovek Zagrepčana Zdravko Mamić, ali je iz potpuno drugih razloga protiv i torcida. U Splitu smatraju da se novac svih u Hrvatskoj troši na finansiranje Dinama, pa da nekako mora i njima da se obezbijedi stadion - umjesto priča o "šminkanju" i rekonstrukciji.

Zbog toga što će dinamo u narednom periodu koristiti novi stadion u Kranjčevićevoj, a zatim se preseliti na "novi Maksimir", najvatreniji navijači Hajduka iz Splita smatraju da bi Hrvatska i njihovom klubu trebalo da izgradi dva stadiona. Jedan umjesto Poljuda, kultnoj jugoslovenskog stadiona koji više nije ni za renoviranje, a jedan koji bi poslužio kao prelazno rješenje.

"Za početak razbijmo famozni mit o Poljudu kao kulturnom dobru. Poljud je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom 2015. godine, isključivo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova u svrhu obnove stadiona. Čudnog li čuda, sredstva koja su tada uprihođena, nikad nisu utrošena na sanaciju Poljuda.

Skladno zakonu, status kulturnog dobra ukida Ministarstvo kulture i medija, u trenu kada to isto dobro izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim. Kome pod pretpostavkom dobrog vida i zdravog razuma nije jasno kako Poljud odavno nije nikakvo 'dobro', već raspadajuća hrpa čelika i betona? Inicijativa da se na postojeći, dotrajali stadion ide s nekakvim 'ušminkavanjem' nema ni kulturno ni ekonomsko uporište. Renovirani stadion nije isto što i novi stadion, jer isključivo novi stadion generiše buduće izvore prihoda i Hajduk čini konkurentnim u sportskom i takmičarskom smislu. Dok mi nestrpljivo čekamo rješenje, naš gradonačelnik je sazvao valjda pet različitih komisija i radnih grupa, od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija Udruženja hrvatskih psihijatara da cirkus bude potpun.

I onda nam se ukaže njegova Visost, premijer, koji poput kolonizatora, jednom godišnje dođe u ceremonijalnu posjetu 'domorodačkom plemenu' (iz kojeg, da apsurd bude veći, i sam potiče) pa s visine govori kako i što je najbolje za nas te očekuje da mu zauzvrat otplešemo Vrličko kolo?

Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložićete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva NOVA stadiona finansirana isključivo javnim novcem, dva NOVA će se graditi Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa. A ta dva važa piture s kojima nas mislite ućutkati, nosite sebi na Markov trg pa 'uljepšavajte' Banske dvore", navodi se u saopštenju navijačke grupe Torcida.