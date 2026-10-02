Tuzlacima pehar u Modriči: Sloboda pobjednik 16. Memorijala "Dr Milan Jelić"

Tuzlaci su u finalnoj utakmici savladali Tekstilac iz Dervente nakon boljeg izvođenja penala.

Izvor: MONDO/Slađan Jeremić

U Modriči je sinoć završen 16. Memorijalni fudbalski turnir "Dr Milan Jelić". Turnir se održava u znak sjećanja na bivšeg predsjednika Republike Srpske i predsjednika Fudbalskih saveza Republike Srpske i BiH.

Ove godine na turniru je učestvovalo 11 kadetskih ekipa iz Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske, a pobjednik je Sloboda. Tuzlaci su u finalnoj utakmici savladali Tekstilac iz Dervente nakon boljeg izvođenja penala (4:2), pošto u regularnom toku nije bilo pogodaka.

"Hvala domaćinu na perfektnoj organizaciji i na tome da su nama poziv uputili. Dr Milan Jelić bio je veliki čovjek i svijetla tačka fudbalskog sporta. Naša dužnost je da pamtimo lik i djelo tog čovjeka. Impresije su pozitivne, dokaz da se odlično radi u mlađim selekcijama Slobode. Na jakom turniru u Modriči nismo primili pogodak, sve je bilo u duhu fer-pleja, suđenje je bilo odlično. Ostvarili smo cilj, pobijedili smo“, rekao je Slavko Petrović, trener Slobode.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Marko Mišić iz Tekstilca.

"Ovo mi puno znači. Prvi put sam na ovakvom turniru. Drago mi je da nakon puno godina neko iz Modriče je osvojio nekakvu individualnu nagradu", rekao je Radulović.

Najbolji strijelac je Miodrag Radulović, član Modriče, a najbolji golman Danis Mujezinović iz pobjedničke ekipe.

Miodrag Radulović i Petar Jelić

Izvor: MONDO/Slađan Jeremić

Pehar namijenjen pobjedniku turnira kapitenu Slobode Anesu Beganoviću uručio je sin pokojnog Milana Jelića i aktuelni predsjednik Modriče Petar Jelić.

"Nama je na prvom mjestu bilo da se ovi momci druže i lijepo osjećaju u Modriču i iz našeg grada da ponesu lijepu sliku. Čestitam finalistima i pobjedniku, timu Slobode. Hvala službenim licima, svima koji su učestvovali u organizaciji 16. Memorijala. Oni koji su ciljali visoki plasman, imaju priliku naredne godine da potvrde kvalitet. Hvala svima“, rekao je Petar Jelić.

Tokom tri dana turnira mladi fudbaleri pokazali su izuzetnu borbenost, disciplinu i talenat. Viđeno je mnogo lijepih poteza, golova, a ono što je najbitnije da je cijeli turnir prošao u dobroj i fer atmosferi.

Fudbalski klub Modriča je i ove godine bio dobar organizator i domaćin manifestacije.

PLASMAN

Sloboda (Tuzla) Tekstilac (Derventa) Zvijezda Gradačac Modriča Crvena zvezda (Beograd) Borac (Šamac) Petrika (Novi Sad) Sloga (Trn) Sloga (Doboj) Polet (Brod) AOF Modriča

(MONDO, Slađan Jeremić)