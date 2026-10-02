"Marko Gudurić dobio kćerku, danas neće igrati": Armani objavio najljepšu vijest o srpskom asu

Armani je potvrdio da Marko Gudurić neće igrati zbog rođenja kćerke.

Izvor: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski evroligaški as Marko Gudurić (31) dobio je kćerku i zato neće igrati za Armani protiv Baskonije u Vitoriji, u Španiji. Tu lijepu vijest saopštio je njegov klub:

Due to the birth of his daughter Marko Guduric is not with the team in Vitoria.

A causa della nascita della figlia Marko Guduric non è con la squadra a Vitoria.#ForzaOlimpia — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936)October 2, 2026

Gudurić i njegova supruga Aleksandra u braku su od 2021, a krajem te godine dobili su sina Maksima. U to vrijeme Marko je igrao za Fenerbahče, dok će kćerku dočekati u svom domu u Milanu u Italiji, gdje srpski košarkaš igra od ljeta 2025.

Ljubimac navijača Zvezde i Fenera

Dugogodišnji reprezentativac Srbije rođen je u Priboju 1995. godine, izgradio je košarkaško ime u Crvenoj zvezdi prije decenije, a od 2017. je u inostranstvu - čak sedam sezona igrao je za Fenerbahče, u NBA je imao kratku epizodu u Memfisu i već dugi niz godina je jedan od najboljih bekova Evrolige.

Najveći uspjeh "Gudura" je ostvario u Fenerbahčeu, kojem je "ovjerio" titulu šampiona Evrolige nezaboravnim košem u finalu protiv Monaka.