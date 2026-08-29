"Jokić nam je obećao i ništa nije bilo od toga": Marko Gudurić otkrio šta je Nikola čekao dvije godine

Marko Gudurić ispričao je zanimljivu anegdotu iz reprezentacije Srbije.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Reprezentativac Srbije Marko Gudurić ispričao je zanimljivu priču o najboljem centru planete Nikoli Jokiću i suveniru koji im nije bio suđen 2022. godine. Naime, trostruki MVP NBA lige je svakom saigraču obećao sat sa posebnom posvetom u slučaju osvajanja medalje na Evropskom prvenstvu, ali je uspjeh tada izostao. Italijani su nas eliminisali u osmini finala, ali je godinu dana kasnije ispisana jedna od najljepših priča srpske košarke.

Na Svjetskom prvenstvu u Manili 2023. godine, ostvaren je veliki uspjeh kada su srpski košarkaši mimo svih očekivanja osvojili srebro u oslabljenom sastavu. U znak sjećanja na titulu vicešampiona planete, srpski reprezentativci su izgravirali zastavu Srbije na poleđini satova, uz čuvenu parolu Karija Pešića: "Svi za jednog, jedan za svi!"

"Godinu dana prije toga, na Evropskom prvenstvu 2022. godine, Jokić je rekao: 'Ako osvojimo medalju, ili zlato, kupujem svima satove'. Mi smo ispali u osmini finala od Italijana. I eto, ništa od toga", rekao je Gudurić tokom gostovanja u podkastu "Sat na ruci" i nastavio:

"Sljedeće godine Manila, otišli smo kao autsajderi, niko nam nije davao neke šanse. Nekako je to bilo spontano, pisali smo salonu Petrović i izašli su nam u susret. Bilo je čini mi se šest "Yubeele 6 oyster". Stariji su tu dobili prednost, naravno. Zanimljivo je da smo mi poklonili Boriši isti taj sat, znamo da je imao veliki peh na tom prvenstvu", podsetio se Gudurić.

Srbija će imati priliku za još jedan revanš Italijanima već u ponedjeljak, pošto će ove selekcije odmjeriti snage u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Biće to direktan duel za drugo mjesto u grupi i poslednji u kojem će Dušan Alimpijević moći da računa na Nikolu Jokića.

Jokić ipak ispunio obećanje

Morao je Jokić da sačeka dvije godine da ispuni obećanje. Svakom od saigrača iz reprezentacije poklonio po Roleks nakon osvajanje bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu. U pitanju je Rolex Daytona koji košta oko 15.600 evra i Jokić ga je kupio u zvaničnoj prodavnici. U poklon je stajala i posebna posveta: "Jokara saigračima, Pariz 2024".

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