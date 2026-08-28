Košarkaš Partizana Nikola Tanasković zablistao je protiv Islanđana.

Izvor: MONDO

Reprezentativac Srbije Nikola Tanasković bio je najbolji pojedinac na meču protiv Islanda sa učinkom od 23 poena i pet skokova, dok je za tri poena šutirao 4/4. Upravo je košarkaš Partizana "povukao" tim ka ubjedljivoj pobjedi, dok Nikola Jokić jednostavno nije imao svoj dan, a nije ni forsirao previše.

Poslije pobjede i partije karijere u dresu "orlova" bio je skroman i u prvi plan istakao tim.

"Krenuli su me šutevi. Što se tiče utakmice, mislim da smo na početku imali malo problema, što se tiče odbrane, ali na kraju su svi dali svoj maksimum i zasluženo smo pobijedili", rekao je Tanasković i nastavio sa analizom:

"U prvom poluvremenu smo se dosta mučili na klouz-autu, na kraju smo uspjeli da im zatvorimo prodor. Morali smo da skupimo redove i tako smo i okrenuli u svoju korist."

Pogledajte 01:14 Nikola Tanasković o najboljoj partiji i atmosferi u taboru Srbije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

U prvi plan je istakao timsku energiju, igrači su konstantno bodrili jedan drugog, bilo sa klupe, bilo na terenu...

"Atmosfera je na vrhunskom nivou, kao što vidite, svi se raduju, svi skaču, ko god da da koš. Svi smo tim, ako želimo da napravimo neki rezultat, moramo da igramo kao tim", jasan je Nikola.

Recept za Italiju? "Od samog starta da se pokaže karakter, da odigramo kao što smo protiv Francuza kod kuće odigrali drugo poluvrijeme, to je recept."

Vidi opis Nikola Tanasković bacio Jokića u drugi plan: Nekadašnji igrač Borca i Igokee pokazao kako se grize za Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Upitan je o saradnji sa Alimpijevićem.

"Uvijek ću se odazvati pozivu, uvijek je lijepo sarađivati sa Alimpijevićem, znamo se odranije, igrali smo međusobno, tako da lijepo mi je ovdje i jako dobro se osjećam", zaključio je Tanasković.