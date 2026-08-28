Košarkaši Srbije su počeli tiho, a na kraju su zgazili Island i nastavili svoj put ka Mundobasketu.

Izvor: MN PRESS

Nije to bilo bez problema u prvih 30 minuta, ali Srbija je ipak ubjedljivo savladala Island 102:73 i tako je došla korak bliže plasmanu na Mundobasket. Sada je za tri dana čeka gostovanje Italiji.

Islanđani su se držali 30 minuta, ali Srbiji je trebalo samo četiri minuta prave igre u posljednjem dijelu da se odlijepi na 20 razlike i da dođe do rutinske pobjede. Na kraju je upisala "stotku" i izuzetno ubjedljivu pobjedu, kao i nove poene. Do pobjede su "orlovi" vodili Nikola Tanasković sa 23 poena i Nikola Jović sa 21.

Vidi opis Srbija krenula lagano, pa zgazila Island: Vidjeli smo novog Nikolu kao lidera reprezentacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

SRBIJA : Dangubić 10, Jović 21, Momirov 2, Dobrić, Jokić 6, Lakić 6, Gudurić 17, Tanasković 23, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 10, Novak

: Dangubić 10, Jović 21, Momirov 2, Dobrić, Jokić 6, Lakić 6, Gudurić 17, Tanasković 23, Davidovac, Avramović 7, Milutinov 10, Novak ISLAND: Henigson 2, Gudmunson 8, Fridrikson 19, Jonson 1, Palson 5, Hermanson 18, Gudmundson, Peturson, Hlinason 14, Trastarson 6, Jonson, Bjornson

Kako je Srbija pobijedila Island?

Vidi opis Srbija krenula lagano, pa zgazila Island: Vidjeli smo novog Nikolu kao lidera reprezentacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Loše je krenulo za Srbiju, poveo je Island 5:0 i do kraja prve četvrtine je ekipa gostiju uspjela da drži minimalnu prednost pa je na kraju prve četvrtine bilo 27:25 za Island. Ipak, predvođena sjajnim Nikolom Tanaskovićem koji je dao impuls sa klupe, Srbija je na početku druge četvrtine preokrenula i uskoro došla do dvocifrene prednosti 50:38. Do kraja prvog poluvremena zadržana je ta prednost.

Jako slabo su oba tima krenula u drugi dio, ali je Srbija držala dvocifrenu prednost, ali je stigao Island na 66:56, a onda na jednocifreni minus na kraju trećeg dijela igre. Ipak, na startu posljednjeg dijela "orlovi" su poveli sa 74:61 i to je bio kraj za Islanđane. Ekspresno je Srbija napravila "plus 20" 83:63 i na šest minuta do kraja je sve već bilo odavno gotovo.



