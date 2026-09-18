Šokantna odluka FIA: Saudijci izbačeni iz kalendara, titula svjetskog šampiona se rješava na italijanskom ostrvu!

Posljednja trka ovogodišnjeg Svjetskog reli šampionata biće održana u Italiji, pošto je iz kalendara izbačena trka u Saudijskoj Arabiji zbog nemira koji i dalje traju na Bliskom istoku.

Izvor: Luca Barsali/Shutterstock

Saudijska Arabija je od 11. do 14. novembra trebalo da bude domaćin 14. posljednjeg relija u sezoni, ali je šampionat sada skraćen na 13. trka i biće završen Relijem Italije na Sardiniji, od 1. do 4. oktobra, prenio je Bi-Bi-Si (BBC).

Reli Saudijske Arabije u Džedi, koji je u kalendar uvršten prošle godine, biće održan u planiranom terminu, ali u sklopu Bliskoistočnog reli šampionata.

Međunarodna automobilska federacija (FIA) saopštila je da je Saudijska Arabija "ostala spremna da bezbjedno organizuje takmičenje", ali da je odluka donesena zbog stalne neizvesnosti u regionu i njenog uticaja na logističke aranžmane.

Predsednik FIA Mohamed Ben Sulajem rekao je da je organizacija blisko sarđivala sa saudijskim partnerima kako bi se razmotrila svaka opcija da se reli trka održi prema planu.

"Ovo nikada nisu lake odluke, posebno nakon velikog truda koji su svi uključeni u organizaciju uložili u pripremu takmičenja. Iako se dIO takmičenja ove godine neće održati, naše povjerenje u organizatore i dugoročnu budućnost relija ostaje nepromenjeno", naveo je on.

Britanac Elfin Evans prvi je u reli šampionatu uoči posjlednje trke sa 17 bodova više od Finca Samija Pajarija i favorit je za osvajanje titule, s obzirom na to da je u poslednjoj rundi moguće osvojiti najviše 35 bodova.

On je pet puta bio vicešampion svijeta, a sada želi da se pridruži nekadašnjim britanskim prvacima Kolinu Mekreju i Ričardu Bernsu kao osvajač titule.

Na Bliskom istoku i dalje traju brojni sukobi, uključujući rat između Izraela i Hamasa, dok su Izrael i SAD u ratu sa Iranom, a Saudijska Arabija se bori protiv pobunjenika Huta u Jemenu.

FIA je zbog rata u aprilu otkazala trke Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina i Saudijske Arabije.

Trka u Bahreinu premještena je u Maleziju, gdje će biti održana početkom oktobra, dok je planirano da se trke u Kataru i Abu Dabiju kasnije tokom sezone održe prema prvobitnom rasporedu.

U februaru su teniseri, članovi osoblja i predstavnici medija ostali zarobljeni u Dubaiju nakon raketnih napada na Ujedinjene Arapske Emirate, dok je u martu ATP čelendžer u toj zemlji bio poremećen napadima dronovima.

Krovne organizacije tog sporta navodno razmatraju zamjenske domaćine za turnire u regionu tokom sezone 2027.

(mondo.ba/Kurir)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!