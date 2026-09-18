Evo kada Srbija igra protiv Slovenije osminu finala EP: Određen termin prvog "biti ili ne biti" meča u Torinu

Reprezentacija Srbije ulazi nokaut fazu Evropskog prvenstva u Italiji.

Izvor: Nik Moder / Sportida / MN Press

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u osmini finala Evropskog prvenstva protiv Slovenije u ponedjeljak, 21. septembra od 21.00 čas u dvorani Palavela u Torinu, objavio je dan i satnicu Odbojkaški savez Srbije. To je rasplet uzbudljivog kraja grupne faze, u kojem je naš tim ušao u eliminacije ubjedljivim porazom protiv Belgije (0:3).

Kasnije u toku večeri, Italijani su savladali Sloveniju 3:2 i osvojili prvo mjesto u svojoj grupi, čime su poslali Slovence (aktuelne bronzane sa EP 2023) na Srbe, a "Azuri" će u osmini finala igrati protiv Danske.

Reprezentacija Srbije pripremala se ovog ljeta sa Slovencima i malo je tajni između ekipa srpskog selektora Georgea Krecua i selektora Slovenije Fabija Solija. Naredni rival srpske reprezentacije ušao je u eliminacije sa identičnim skorom kao i Srbija, 3-2, zahvaljujući pobjedama protiv Slovačke, Švedske i Češke, a uz to i porazima od Grčke i Italije.

Slovenci imaju od 2015. čak tri nastupa u finalima i tri srebra (izgubili su od Srbije u meču za titulu 2019), a 2023. su bili treći u Rimu. U međuvremenu su na Olimpijskim igrama u Parizu završili na istorijski visokom petom mjestu.

Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Sofiji, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu. Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.

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