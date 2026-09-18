Bafalo Bilsi su otvorili novi stadion "Nju Hajmark" vrijedan 2,1 milijardi dolara, koji nudi savremene sadržaje i kapacitet od 62.000 mjesta.

Izvor: Lemus/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bafalo Bilsi ušli su u novu NFL sezonu na odličan način i prethodne noći došli su do druge pobjede u isto toliko utakmica, prve na svom novom stadionu "Nju Hajmark". Džoš Alen se pobrinuo da istorijska prva utakmica na novom objektu bude u slavljeničkoj atmosferi, tako da je zabilježio tri tačdauna, uz bačenih 248 jardi protiv Bilsa - za pobjedu 41:31.

Novi stadion je spektakl

Vidi opis Otvoren "svemirski brod" od stadiona: Uložili 2,1 milijardi i izgradili ga za samo tri godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Peter J. Cimino Br. slika: 10 10 / 10

"Nju Hajmark" koštao je nešto više od 2,1 milijarde dolara, što znači da je jedan od najskupljih stadiona u istoriji, a baš tako i izgleda - skupo.

Ako računamo samo one koji su izgrađeni, ne i one koji su još u planu i trenutno se grade, od "Nju Hajmarka" su skuplji jedino stadioni u Los Anđelesu (Remsi i Čardžersi igraju na njemu), kao i stadioni Klivlend Braunsa i Njujork Jenkisa. Za prvopomenuti je plaćeno nevjerovatnih 5,5 milijardi, stadion u Ohaju je koštao oko 2,4 milijarde, dok je u Njujork 2,3 (doduše s usklađenom inflacijom 3,5).

Nju Hajmark Izvor: YouTube/13WHAM ABC News

Stadion inače ima kapacitet od 62.000 mjesta i nudi apsolutno sve što jedan savremeni stadion može ponuditi, a kažu da je moderniji od skupljih objekata koji su spomenuti na početku teksta. Izgrađen je inače za svega tri godine i to znači da će Bilsi prvi put poslije pola vijeka promijeniti stadion, pošto su na starom "Hajmarku" igrali od 1973. godine.

Out with the old. In with the new.



Thoughts on the Buffalo Bills’ new Highmark Stadium? ️pic.twitter.com/dYbdpAlW18 — The Athletic (@TheAthletic)September 17, 2026



Novi "Hajmark" je napravljen odmah pored starog i neće biti potpuno zatvoren ali će imati ogromnu nadstrešnicu koja pokriva oko 65 odsto tribina i zadržava buku navijača, pa se očekuje da bude akustičan.

Takođe, stadion je opremljen grijanjem terena i tribina i imaće jedan od najkompletnijih sistema za topljenje snijega, pošto znamo da su zime u Bafalu vrlo hladne i da posebno u drugom dijelu sezone zna da bude neprijatno. Na insistiranje ljudi u Bafalu, donijeta je odluka i da se koristi prirodna trava umjesto vještačke.

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