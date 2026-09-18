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Otvoren "svemirski brod" od stadiona: Uložili 2,1 milijardi i izgradili ga za samo tri godine

Otvoren "svemirski brod" od stadiona: Uložili 2,1 milijardi i izgradili ga za samo tri godine

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bafalo Bilsi su otvorili novi stadion "Nju Hajmark" vrijedan 2,1 milijardi dolara, koji nudi savremene sadržaje i kapacitet od 62.000 mjesta.

Bafalo Bilsi otvorili novi stadion Izvor: Lemus/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bafalo Bilsi ušli su u novu NFL sezonu na odličan način i prethodne noći došli su do druge pobjede u isto toliko utakmica, prve na svom novom stadionu "Nju Hajmark". Džoš Alen se pobrinuo da istorijska prva utakmica na novom objektu bude u slavljeničkoj atmosferi, tako da je zabilježio tri tačdauna, uz bačenih 248 jardi protiv Bilsa - za pobjedu 41:31.

Novi stadion je spektakl

"Nju Hajmark" koštao je nešto više od 2,1 milijarde dolara, što znači da je jedan od najskupljih stadiona u istoriji, a baš tako i izgleda - skupo.

Ako računamo samo one koji su izgrađeni, ne i one koji su još u planu i trenutno se grade, od "Nju Hajmarka" su skuplji jedino stadioni u Los Anđelesu (Remsi i Čardžersi igraju na njemu), kao i stadioni Klivlend Braunsa i Njujork Jenkisa. Za prvopomenuti je plaćeno nevjerovatnih 5,5 milijardi, stadion u Ohaju je koštao oko 2,4 milijarde, dok je u Njujork 2,3 (doduše s usklađenom inflacijom 3,5).

Nju Hajmark
Izvor: YouTube/13WHAM ABC News

Stadion inače ima kapacitet od 62.000 mjesta i nudi apsolutno sve što jedan savremeni stadion može ponuditi, a kažu da je moderniji od skupljih objekata koji su spomenuti na početku teksta. Izgrađen je inače za svega tri godine i to znači da će Bilsi prvi put poslije pola vijeka promijeniti stadion, pošto su na starom "Hajmarku" igrali od 1973. godine.


Novi "Hajmark" je napravljen odmah pored starog i neće biti potpuno zatvoren ali će imati ogromnu nadstrešnicu koja pokriva oko 65 odsto tribina i zadržava buku navijača, pa se očekuje da bude akustičan.

Takođe, stadion je opremljen grijanjem terena i tribina i imaće jedan od najkompletnijih sistema za topljenje snijega, pošto znamo da su zime u Bafalu vrlo hladne i da posebno u drugom dijelu sezone zna da bude neprijatno. Na insistiranje ljudi u Bafalu, donijeta je odluka i da se koristi prirodna trava umjesto vještačke.

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