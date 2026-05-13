Svemirski brod, a ne stadion: Koštao 2,2 milijarde dolara, napravljen za samo tri godine

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Pogledajte kako izgleda novi stadion Bafalo Bilsa, ekipe američkog fudbala, koja je dobila zaista veličanstveno zdanje.

stadion bafalo bilsa izgradjen za 2.2 milijarde dolara Izvor: YouTube/Peter J. Cimino

Bafalo Bilsi, slavna NFL franšiza, od naredne sezone igraće na novom stadionu. U pitanju je "Nju Hajmark" stadion koji ih je koštao čak 2,2 milijarde dolara, što znači da je jedan od najskupljih stadiona u istoriji.

Ako računamo samo one koji su izgrađeni, ne i one koji su još u planu i trenutno se grade, od "Nju Hajmarka" su skuplji jedino stadioni u Los Anđelesu (Remsi i Čardžersi igraju na njemu), kao i stadioni Klivlend Braunsa i Njujork Jenkisa. Za prvopomenuti je plaćeno nevjerovatnih 5,5 milijardi, stadion u Ohaju je koštao 2,4 milijarde, dok je u Njujork 2,3 (doduše s usklađenom inlacijom 3,5).

Izgradnja stadiona Bilsa bliži se kraju, a svečano otvaranje bi trebalo da bude 30. juna, dok će sve domaće mečeve igrati upravo na njemu od naredne sezone, počevši od 17. septembra i drugog kola sezone.

Stadion inače ima kapacitet od 62.000 mjestaa i nudi apsolutno sve što jedan savremeni stadion može ponuditi, a kažu da je moderniji od skupljih objekata koji su spomenuti na početku teksta. Izgrađen je inače za samo tri godine i ovo znači da će Bilsi prvi put poslije pola vijeka promijeniti stadion, pošto su na starom "Hajmarku" igrali od 1973. godine.

Nju Hajmark
Izvor: YouTube/13WHAM ABC News

Novi "Hajmark" se gradi odmah pored starog i neće biti potpuno zatvoren ali će imati ogromnu nadstrešnicu koja pokriva oko 65 odsto tribina i zadržava buku navijača, pa se očekuje da bude akustičan.

Takođe, stadion je opremljen grijanjem terena i tribina i imaće jedan od najkompletnijih sistema za topljenje snijega, pošto znamo da su zime u Bafalu vrlo hladne i da posebno u drugom dijelu sezone zna da bude neprijatno. Na insistiranje ljudi u Bafalu, donijeta je odluka i da se koristi prirodna trava umjesto veštačke.

