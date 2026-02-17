logo
Preminuo Tre Džonson (54): Ameriku šokirala smrt poznatog sportiste na putu na utakmicu

Preminuo Tre Džonson (54): Ameriku šokirala smrt poznatog sportiste na putu na utakmicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašni NFL igrač Tre Džonson preminuo je sa 54 godine iznenada dok je išao sa porodicom da gleda utakmicu svog sina.

Preminuo bivši NFL igrač Tre Džonson Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Tužne vijesti dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, preminuo je Tre Džonson. Nekadašnji poznati sportista koji se bavio američkim fudbalom iznenada je preminuo u 54. godini. Iznenada je preminuo u nedjelju kada je sa suprugom i četvoro djece bio na porodičnom putovanju.

Tre Džons je bio dio ofanzivne linije Vašington Redskinsa od 1994. do 2001. godine, zatim je odigrao sezonu u Klivlend Braunsima i završio karijeru. Nakon uspješne sportske karijere predavao je istoriju u školi, a iako je imao problema sa zdravljem zbog kojih je u posljednje vrijeme morao da izostaje sa posla njegova supruga Irena je istakla da je Treova smrt sve šokirala. 

"Ako znate Trea, znate da je posvećen i brižan otac svojoj djeci. Tre je živio za svoju djecu i podržavao ih svakim korakom do svog posljednjeg daha. Strast su mu bili psi i motori. Volio je američki fudbal i jako ga je dobro poznavao. Nakon kraja karijere je našao drugu strast, profesorski posao. Učenici su ga jako voljeli, ali je na kraju zbog problema sa zdravljem morao da napusti taj posao", napisala je njegova supruga na fejsbuku. 

Tre Džonson je završio Templ univerzitet i Vašington ga je izabrao kao drugog pika na draftu 1994. godine. Pet godina kasnije izabran je na Pro Bol. Na kraju je navodno kolabirao na putu ka Hempton univerzitetu gdje je zajedno sa porodicom trebalo da gleda svog sina kako igra američki fudbal. 

