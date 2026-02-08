Legenda američkog sporta igraće i u 43. godini!

Slavni kvoterbek Eron Rodžers igraće i u narednoj sezoni.

Legendarni kvoterbek Eron Rodžers planira da se vrati u Pitsburg Stilerse na ljeto i da nastavi da igra i u svojoj 43. godini. Poslije odlaska dugogodišnjeg trenera Majka Tomlina i dolaska novog, Majka Mekartija, Rodžers se nekoliko puta sastao sa novim šefom i vodio razgovore kako bi mogao da nastavi veliku karijeru. I u ovom trenutku rastu šanse da će se to dogoditi.

Mekarti je bio trener Rodžersu u Grin Bej Pekersima od 2006. do 2018. godine, a ostvarili su u tom periodu zajedno čak 108 pobjeda u 171 utakmici i osvojili titulu u Superboulu 2011, upravo protiv Stilersa. Povrh toga, Rodžers je baš pod vođstvom tog istog trenera bio MVP lige - i to dva puta.

Rodžers je prošle sezone uspio da podigne svoj nivo igre poslije loših godina na kraju svojih epizoda u Pekersima (2005-2022) i u Njujork Džetsima (2023-2024). Ukupno je dodavanjima osvojio 3.322 jardi, 24 tačdauna i imao je sedam presječenih lopti. Pod njegovim vođstvom na terenu, Stilersi su prvi put od 2020. godine osvojili titulu u svojoj diviziji "AFC Sever" i ušli u plej-of, tačnije u vajld-kard meč, u kojem su doživjeli poraz protiv Hjuston Teksansa.

Po svemu sudeći, to nije bio kraj za Rodžersa, iako će isteći njegov ugovor na jednu sezonu od 13,6 miliona dolara, koji je potpisao prošlog juna.

