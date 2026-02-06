logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Amerika ne pamti ovakvu MVP trku: Najboljeg igrača odlučilo samo pet glasova

Amerika ne pamti ovakvu MVP trku: Najboljeg igrača odlučilo samo pet glasova

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dok su svi pričali da je vrijeme za penziju, Metju Staford je postao novi MVP NFL-a,

Metju Staford Izvor: Ringo Chiu/Shutterstock

Dok čekamo novi Superboul dobili smo MVP-a regularne sezone u NFL-u. Metju Staford je sa 37 godina u 17. sezoni uspio da dobije MVP titulu. Decenijama nije viđena ovako tijesna borba, ali je na kraju kvoterbek Los Anđeles Remsa pobijedio. 

Metju Staford je imao 366 bodova na glasanju, dok je novi kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Drejk MEj imao 361 bod. Ostali su bili daleko pa je tako prošlogodišnji MVP Džoš Alen imao 91, a raning bek San Fransiska Kristijan Mekafri je imao 71 bod. Na petom mjestu bio je Trevor Lorens iz Džeksonvila sa 49.

Iako je Metju Staford 2022. godine vodio Remse do titule u NFL-u, kada je tim iz Los Anđelesa savladao Sinsinati sa 23:20, tada nije bio MVP. Sada je dogurao tim do finala konferencije i izgubio od Sijetla.

"Ne odlazim na kraju ove sezone, kako se pisalo u medijima nakon našeg poraza. Vraćam se na teren jer sam okružen sjajnom ekipom ljudi i iduće sezone ponovno ćemo se boriti za titulu prvaka", rekao je Staford i tako stavio tačku na priče o povlačenju.

Ko je dobio ostale nagrade? 

Najbolji ofanzivni igrač sezone je hvatač Sijetla Džekson Smit Nidžba, najbolji defanzivac je Majls Geret iz Klivlenda, a najbolji trener je Majk Vrabel koji vodi Nju Ingland. Superbol će se održati u noći između nedjelje i ponedjeljka duelom Sijetla i Nju Inglanda. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NFL mvp američki fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC