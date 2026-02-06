Amerika ne pamti ovakvu MVP trku: Najboljeg igrača odlučilo samo pet glasova

Dok su svi pričali da je vrijeme za penziju, Metju Staford je postao novi MVP NFL-a,

Izvor: Ringo Chiu/Shutterstock

Dok čekamo novi Superboul dobili smo MVP-a regularne sezone u NFL-u. Metju Staford je sa 37 godina u 17. sezoni uspio da dobije MVP titulu. Decenijama nije viđena ovako tijesna borba, ali je na kraju kvoterbek Los Anđeles Remsa pobijedio.

Metju Staford je imao 366 bodova na glasanju, dok je novi kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Drejk MEj imao 361 bod. Ostali su bili daleko pa je tako prošlogodišnji MVP Džoš Alen imao 91, a raning bek San Fransiska Kristijan Mekafri je imao 71 bod. Na petom mjestu bio je Trevor Lorens iz Džeksonvila sa 49.

Iako je Metju Staford 2022. godine vodio Remse do titule u NFL-u, kada je tim iz Los Anđelesa savladao Sinsinati sa 23:20, tada nije bio MVP. Sada je dogurao tim do finala konferencije i izgubio od Sijetla.

"Ne odlazim na kraju ove sezone, kako se pisalo u medijima nakon našeg poraza. Vraćam se na teren jer sam okružen sjajnom ekipom ljudi i iduće sezone ponovno ćemo se boriti za titulu prvaka", rekao je Staford i tako stavio tačku na priče o povlačenju.

Ko je dobio ostale nagrade?

Najbolji ofanzivni igrač sezone je hvatač Sijetla Džekson Smit Nidžba, najbolji defanzivac je Majls Geret iz Klivlenda, a najbolji trener je Majk Vrabel koji vodi Nju Ingland. Superbol će se održati u noći između nedjelje i ponedjeljka duelom Sijetla i Nju Inglanda.