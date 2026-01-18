logo
Ova povreda zaboljela Denver više od Jokićeve: Srušio je MVP-a i znao da je gotovo za njega

Ova povreda zaboljela Denver više od Jokićeve: Srušio je MVP-a i znao da je gotovo za njega

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Velika pobjeda za Denver Bronkose i tragedija jer će za istoriju morati da se bore bez Boa Niksa.

Bo niks poveo denver u finale I slomio clanak Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Zaboljela je sve u Denveru povreda Nikole Jokića, međutim to nije ništa kako se osjećaju nakon povrede Boa Niksa. Kvoterbek Denver Bronkosa završio je sezonu pošto je polomio članak i tako neće moći da pomogne svojoj ekipi da dođe do Superboula, što će vjerovatno biti neizvodljivo bez njega.

Niksu je članak stradao u posljednjem "drajvu" Bronkosa protiv Bafalo Bilsa, a za utjehu mu je što je njegova ekipa pobijedila poslije produžetka 33:30 i nastavila je u finale konferencije.


Iako Bo Niks nije previše blistao na ovoj utakmici, posebno ne u drugom poluvremenu, dovoljna mu je bila odbrana koja je pošteno "izudarala" i dalje aktuelnog MVP-a Džoša Alena. I na sve to, Alen je mnogo griješio, imao je čak pet izgubljenih lopti od čega je ona na kraju prvog dijela igre - kada je omogućio Bronkosima da dođu do tačdauna pred pauzu - vjerovatno bila i fatalna za Bilse. Zbog toga je i zaplakao na kraju meča.

Zabilježio je samo 283 jarda, što je premalo za njegove standarde, imao je dva "intersepšena" i kada se podvuče crta, najveći je tragičar u porazu Bilsa koji tako ni ove sezone neće moći do Superboula.


Vidjećemo večeras od 21.00 da li će to biti protiv Nju Inglanda ili Hjustona, dok sa druge strane u AFC takođe već imamo jednog finalistu. To su Sijetl Sihoksi, najbolja ekipa regularnog dijela, koja je "pregazila" San Francisko 41:6 i pokazala je time da se ne igra, iako mnogi otpisuju četu Sema Darnolda. U toku noći i Sijetl će saznati protivnika, biće to Čikago Bersi ili L.A. Remsi.

Podsjetimo, Superboul se održava 9. februara u Los Anđelesu.

(MONDO)

