Odbojkaši Spartaka osvojili Kup Srbije prvi put u istoriji

Spartak iz Subotice osvojio je Kup Srbije u odbojci.
U "Dudovoj šumi" večeras smo prvo gledali kako Ub osvaja Kup Srbije kod odbojkašica, a zatim za njima i Spartak u muškoj konkurenciji. Bila je to prva titula za Subotičane u istoriji, a bili su posebno inspirisani pred domaćom publikom koja je dala veliku podršku u finalu protiv Radničkog iz Kragujevca.
Na kraju, pred više od 4.000 gledalaca, Spartak je slavio 3:1, po setovima 25:20, 21:25, 25:20 i 25:22, poslije 124 minuta igre. Pogledajte fotografije sa utakmice na sjeveru Srbije:
Najefikasniji igrač kod domaćeg tima bio je Jakub Zjobrovski sa 25 poena, Sam Leo Flaverdej upisao je 12, a Vidak Cvetković još 12. Na drugoj strani Mladen Bojović imao je 22 poena za Kragujevčane. Radnički je na ovaj način propustio šansu da odbrani titulu u Kupu Srbije, a Spartaku je ovo prvi trofej.
Najviše titula u nacionalnom kupu ima Vojvodina 16, a Crvena zvezda je na 14.
