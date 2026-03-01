Spartak iz Subotice osvojio je Kup Srbije u odbojci.

Izvor: MN PRESS

U "Dudovoj šumi" večeras smo prvo gledali kako Ub osvaja Kup Srbije kod odbojkašica, a zatim za njima i Spartak u muškoj konkurenciji. Bila je to prva titula za Subotičane u istoriji, a bili su posebno inspirisani pred domaćom publikom koja je dala veliku podršku u finalu protiv Radničkog iz Kragujevca.

Na kraju, pred više od 4.000 gledalaca, Spartak je slavio 3:1, po setovima 25:20, 21:25, 25:20 i 25:22, poslije 124 minuta igre. Pogledajte fotografije sa utakmice na sjeveru Srbije:

Vidi opis Odbojkaši Spartaka osvojili Kup Srbije prvi put u istoriji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Najefikasniji igrač kod domaćeg tima bio je Jakub Zjobrovski sa 25 poena, Sam Leo Flaverdej upisao je 12, a Vidak Cvetković još 12. Na drugoj strani Mladen Bojović imao je 22 poena za Kragujevčane. Radnički je na ovaj način propustio šansu da odbrani titulu u Kupu Srbije, a Spartaku je ovo prvi trofej.

Najviše titula u nacionalnom kupu ima Vojvodina 16, a Crvena zvezda je na 14.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Spartak, Partizan, Subotica, Grobari Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)