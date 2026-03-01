logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odbojkaši Spartaka osvojili Kup Srbije prvi put u istoriji

Odbojkaši Spartaka osvojili Kup Srbije prvi put u istoriji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Spartak iz Subotice osvojio je Kup Srbije u odbojci.

Spartak subotica osvojio kup srbije u odbojci Izvor: MN PRESS

U "Dudovoj šumi" večeras smo prvo gledali kako Ub osvaja Kup Srbije kod odbojkašica, a zatim za njima i Spartak u muškoj konkurenciji. Bila je to prva titula za Subotičane u istoriji, a bili su posebno inspirisani pred domaćom publikom koja je dala veliku podršku u finalu protiv Radničkog iz Kragujevca.

Na kraju, pred više od 4.000 gledalaca, Spartak je slavio 3:1, po setovima 25:20, 21:25, 25:20 i 25:22, poslije 124 minuta igre. Pogledajte fotografije sa utakmice na sjeveru Srbije:

Najefikasniji igrač kod domaćeg tima bio je Jakub Zjobrovski sa 25 poena, Sam Leo Flaverdej upisao je 12, a Vidak Cvetković još 12. Na drugoj strani Mladen Bojović imao je 22 poena za Kragujevčane. Radnički je na ovaj način propustio šansu da odbrani titulu u Kupu Srbije, a Spartaku je ovo prvi trofej.

Najviše titula u nacionalnom kupu ima Vojvodina 16, a Crvena zvezda je na 14.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Spartak, Partizan, Subotica, Grobari
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Odbojka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC