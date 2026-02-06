logo
Srpske odbojkašice saznale rivalke u Ligi nacija

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Odbojkašice Srbije saznale su rivalke u Ligi nacija

ko su protivnici srbije u ligi nacija Izvor: MN PRESS

Odbojkašice Srbije i ove godine učestvovaće u Ligi nacija, kao i prethodnih sezona. Tim koji vodi Zoran Terzić će odigrati tri turnira, u Kini, na Filipinima i u Beogradu, a sada su poznati i protivnici, kao i raspored utakmica.

Selekcija Srbije put u Ligi nacija započinje 3. juna u Nanđingu, gdje će se sastati sa Tajlandom, Poljskom, domaćinom Kinom i Belgijom. Drugi turnir, koji se održava od 17. do 21. juna na Filipinima, donijeće susrete protiv Japana, Italije, Dominikanske Republike i Sjedinjenih Američkih Država. Treći i posljednji turnir Srbije biće u Beogradu, od 8. do 12. jula, pred domaćom publikom. Tamo će rivalke biti Bugarska, Francuska, Njemačka i Holandija.

Svaka reprezentacija tokom jednog turnira odigraće četiri utakmice, što ukupno daje 12 mečeva.

Plasman na završni turnir u Makau, Kina, koji je na programu od 22. do 26. jula, obezbijediće sedam najboljih timova pored domaćina.

