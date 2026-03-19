Dva tima ispala iz trke za plej-of Evrolige!

Bajern i Virtus su poslije poraza u 32. kolu Evrolige definitivno van priče o doigravanju u Evroligi.

Dok čekamo kraj meča Partizana i Pariza svi ostali dueli Evrolige su gotovi i sada je jasno da su još dva tima ispala iz trke za plasman u Top 10 Evrolige. To su Bajern i Virtus koji su poraženi u svojim mečevima i ostali su na 13 pobjeda. To znači da su na četiri pobjede manje od timova na desetom mjestu.

Virtus je rutinski izgubio od Hapoela 109:91 iako su dva najefikasnija bila iz redova tima iz Bolonje. Dao je 24 poena Olston, a isto toliko Morgan. Ipak sa 22 poena Motlija, 14 Oturua i Blejknija, kao i 12 Malkoma i Micića bio je bolji tim iz Izraela. Igrao je i Alen Smailagić na ovom meču i dao je 10 poena uz 3 skoka.

Što se tiče ekipe Svetislava Pešića njihov san o doigravanju je završen u Minhenu. Bajern je poražen od Dubaija 87:74 i tako je sada i tim iz Emirata došao do diobe mjesta koje vodi u plej-in dok su Bavarci sada bez šanse.

Dvejn Bejkon je blistao sa 21 poenom, Mfondu Kabengele je imao 16, a Džanan Musa 11. Kod Bajerna Oskar Da Silva je imao 12 poena. Kosta Kondić je završio meč sa 3 poena koliko su imali i Vladimir Lučić i Aleksa Avramović, dok je Filip Petrušev imao samo 2 poena.

