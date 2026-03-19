Barselona se vratila "iz mrtvih" i stigla Zvezdu: Preokret u posljednji čas za pobjedu koja sve komplikuje

Da je Barselona upisala peti poraz zaredom teško da bi se Katalonci vratili u trku za plej-of, a sada su ispred Crvene zvezde na tabeli.

Kakav smo meč gledali u Evroligi! Do poslednjeg momenta su se "tukli" za pobjedu Valensija i Barselona, a na kraju je bilo 66:62 za Katalonce. Tako je prekinuta serija od četiri uzastopna poraza Barselone, koja se vratila u igru za plasman u Top 6 Evrolige.

Djelovalo je da Barselona ide u propast kada je Valensija pogodila za 62:59, poslije čega Đoel Para bacio loptu u ruke rivalu iz auta. Ipak dva puta zaredom je Žan Montero izgubio loptu, pa je Barselona prišla na 62:61 i imala loptu u rukama. Kevin Panter je promašio trojku, ali poslije ofanzivnog skoka Đoela Pare vraćena je lopta Vilu Klajburnu koji je pogodio trojku za 64:62 i Valensija je tražila tajmaut.

Ostalo je 20 sekundi do kraja i Tompson je uzeo loptu u ruke, preveo, a onda je Para ukrao loptu Kostelu i riješio meč. Fauliran je Vil Klajburn i kada je pogodio jedno baacanje, a drugo promašio, uslijedio je 17. ofanzivni skok Barselone koji je riješio sve.

Na kraju ne samo da je Đoel Para bio ključni igrač u finišu nego je bio i najefikasniji sa 14 poena i čak 9 skokova. Vil Klajburn je dao 11 poea, Jan Veseli je imao 11 uz 5 skokova, dok je recimo Kevin Panter sa 3 poena imao jako loš meč. Kod Valensije Noel Sako je imao 12 poena i 5 skokova, Žan Montero 11 poena.

Valensija je sa dva uzastopna poraza sada ostala na 20 pobjeda, ali uprkos porazu se i dalje nada plasmanu u Top 4, zapravo drži treću poziciju na tabeli. Što se tiče Barselone ovaj tim je stigao do Top 6 i sa 18 pobjeda i 14 poraza je ispred Crvene zvezde.







