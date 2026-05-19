Srpski atletičar suspendovan zbog dopinga: "Konzumirao je kokain sa pivom"

Srpski atletičar Ivan Garaj suspendovan je zbog dopinga, pao je na testu i bio pozitivan na kokain.

Skandal u srpskom sportu, atletičar Ivan Garaj (28) suspendovan je na tri mjeseca zbog korišćenja kokaina. Pao je na doping testu. Vijest je potvrdio i srpski atletski savez.

Prenosimo saopštenje srpskog atletskog saveza u cijelosti:

"Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice - piše u saopštenju.

Garaj je suspendovan na tri mjeseca, a kazna je počela da teče 20. marta. Garaj se takmiči u disciplinama bacanja kugle i bacanja diska. Najbolji rezultat mu je bronzana medalja na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, a prethodne godine bio je i vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu. Garaj je osvojio i zlatnu medalju na prvenstvu Vojvodine 2023. godine", navodi se u saopštenju.

