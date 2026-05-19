logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski atletičar suspendovan zbog dopinga: "Konzumirao je kokain sa pivom"

Srpski atletičar suspendovan zbog dopinga: "Konzumirao je kokain sa pivom"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski atletičar Ivan Garaj suspendovan je zbog dopinga, pao je na testu i bio pozitivan na kokain.

ivan garaj srpski atleticar suspendovan zbog dopinga Izvor: Instagram/Ivan.Garaj

Skandal u srpskom sportu, atletičar Ivan Garaj (28) suspendovan je na tri mjeseca zbog korišćenja kokaina. Pao je na doping testu. Vijest je potvrdio i srpski atletski savez.

Prenosimo saopštenje srpskog atletskog saveza u cijelosti:

"Atletičar Ivan Garaj priznao upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi sa poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je dana 23. 2. 2026. godine oko 23 časa konzumirao kokain u pet doza sa 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice - piše u saopštenju.

Garaj je suspendovan na tri mjeseca, a kazna je počela da teče 20. marta. Garaj se takmiči u disciplinama bacanja kugle i bacanja diska. Najbolji rezultat mu je bronzana medalja na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, a prethodne godine bio je i vicešampion Kupa Srbije u Kruševcu. Garaj je osvojio i zlatnu medalju na prvenstvu Vojvodine 2023. godine", navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:51
Numoto i King atletika
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC