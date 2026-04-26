Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Kenijac Sabastijan Sauve oborio svjetski rekord na Londonskom maratonu

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Kenijski maratonac Sabastijan Sauve ispisao je istoriju na Londonskom maratonu istrčavši trku za sat, 59 minuta i 30 sekundi i oborivši svjetski rekord.

Sabastijan Sawe Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Kenijac Sabastijan Sauve oborio je svjetski rekord pobjedom na Londonskom maratonu s rezultatom ispod dva časa.

On je prvi čovjek koji je istrčao maraton za manje od dva časa, a tu dionicu je prešao za jedan čas, 59 minuta i 30 sekundi.

Sauve je oborio svjetski rekord koji je prethodno držao Kelvin Kiptum, koji je postavio vrijeme od 2.00.35 na Čikaškom maratonu u oktobru 2023. godine.

