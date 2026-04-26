Kenijac Sabastijan Sauve oborio svjetski rekord na Londonskom maratonu

Kenijski maratonac Sabastijan Sauve ispisao je istoriju na Londonskom maratonu istrčavši trku za sat, 59 minuta i 30 sekundi i oborivši svjetski rekord.
Kenijac Sabastijan Sauve oborio je svjetski rekord pobjedom na Londonskom maratonu s rezultatom ispod dva časa.
On je prvi čovjek koji je istrčao maraton za manje od dva časa, a tu dionicu je prešao za jedan čas, 59 minuta i 30 sekundi.
Sauve je oborio svjetski rekord koji je prethodno držao Kelvin Kiptum, koji je postavio vrijeme od 2.00.35 na Čikaškom maratonu u oktobru 2023. godine.
Sabastian Sawe has just become the first person in history to run a sub two-hour marathon in race conditions.
Yomif Kejelcha was also under two hours for second!