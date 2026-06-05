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"Saša, sram te bilo, nismo svi glupi": Francuskinja žestoko udarila na Zvereva zbog sporne izjave

"Saša, sram te bilo, nismo svi glupi": Francuskinja žestoko udarila na Zvereva zbog sporne izjave

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Saša Zverev dao je nespretnu izjavu i rekao da su svi sportisti glupi, što je posebno iznerviralo bivšu francusku teniserku Aliz Korne.

Aliz Korne reagovala na izjavu Zvereva da su sportisti glupi Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Saša Zverev igraće u finalu Rolan Garosa protiv Flavija Kobolija. Imaće savršenu priliku da osvoji prvi grend slem u karijeri. Posle pobjede protiv Jakuba Menšika je na terenu dao izjavu koja nije bila baš prikladna. Jeste htio da se našali, ali mogao je to da uradi na malo drugačiji način.

Aleks Koreča je radio intervju sa njim i pitao ga je kako se osjeća kada čuje svoje ime, neposredno prije izlaska na teren. Vjerovatno je očekivao priču o emocijama, tremi ili nečemu sličnom, dobio je neočekivan odgovor.

"Potpuna praznina. Nema ama baš ništa u mojoj glavi. Da budem iskren, mi smo sportisti. Mali broj nas ima bilo šta u glavi inače. Tako da, ponekad je lakše da budeš glup i da ne razmišljaš previše", nasmijao se Saša.

"Ne stavljaj nas sve u isti koš"

O toj izjavi se dosta priča, pa je tako bivša francuska teniserka Aliz Korne očitala lekciju njemačkom teniseru.

"Bespotrebnost te izjave... Da kažeš da sportisti nemaju ništa u glavi. Pusti ih neka pričaju za sebe. Nemoj sve da nas stavljaš u isti koš. To je veliko nepoštovanje i za tenisere, ali i za sve sportiste ukupno", poručila je Korne.

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis

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