"Saša, sram te bilo, nismo svi glupi": Francuskinja žestoko udarila na Zvereva zbog sporne izjave

Saša Zverev dao je nespretnu izjavu i rekao da su svi sportisti glupi, što je posebno iznerviralo bivšu francusku teniserku Aliz Korne.

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Saša Zverev igraće u finalu Rolan Garosa protiv Flavija Kobolija. Imaće savršenu priliku da osvoji prvi grend slem u karijeri. Posle pobjede protiv Jakuba Menšika je na terenu dao izjavu koja nije bila baš prikladna. Jeste htio da se našali, ali mogao je to da uradi na malo drugačiji način.

Aleks Koreča je radio intervju sa njim i pitao ga je kako se osjeća kada čuje svoje ime, neposredno prije izlaska na teren. Vjerovatno je očekivao priču o emocijama, tremi ili nečemu sličnom, dobio je neočekivan odgovor.

"Potpuna praznina. Nema ama baš ništa u mojoj glavi. Da budem iskren, mi smo sportisti. Mali broj nas ima bilo šta u glavi inače. Tako da, ponekad je lakše da budeš glup i da ne razmišljaš previše", nasmijao se Saša.

"Ne stavljaj nas sve u isti koš"

"We're athletes. Very few of us have anything in our head"



Alexander Zverev on what he thinks while waiting to step on to Court Philippe-Chatrier pic.twitter.com/xZvVpE8P5u — TNT Sports (@tntsports)June 5, 2026

O toj izjavi se dosta priča, pa je tako bivša francuska teniserka Aliz Korne očitala lekciju njemačkom teniseru.

"Bespotrebnost te izjave... Da kažeš da sportisti nemaju ništa u glavi. Pusti ih neka pričaju za sebe. Nemoj sve da nas stavljaš u isti koš. To je veliko nepoštovanje i za tenisere, ali i za sve sportiste ukupno", poručila je Korne.