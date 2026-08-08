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Dejan Stanković: "Da se bude zvezdaš, to će nam biti potrebno" 1

Dejan Stanković: "Da se bude zvezdaš, to će nam biti potrebno"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se potpuno okrenula Hapoelu, a Dejan Stanković ima poruku i za navijače. Rekao je šta je najviše falilo u prvoj utakmici

Dejan Stanković o revanšu protiv Hapoela Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Crvena zvezda od ove subotnje večeri počinje punu pripremu za utorak i revanš protiv Hapoel Ber Ševe. Taj meč bio je u glavama crveno-bijelima i tokom meča protiv Novog Pazara, ali su uspjeli da sačuvaju mir, da pobijede 2:0 i da se potpuno okrenu onome što dolazi.

Trener crveno-bijelih Dejan Stanković zato je poslije utakmice na "Marakani" najprije stao u odbranu svojih igrača, pa govorio o Hapoelu, onome što je bilo i o meču odluke u utorak u 20 časova.

"Biće nam potrebni podrška, strpljenje, razumijevanje, biti zvezdaš, da pregrmimo to i da nastavimo dalje. Tim će sigurno različit nego protiv Pazara, odmorili smo par igrača kao što su Lukasen, Rade (Krunić), Eraković...", kazao je Stanković novinarima u miks-zoni.

"Nije stvar u odnosu, drugo je"

Šef struke crveno-bijelih vratio se još jednom na ono čega je najviše falilo u Mađarskoj u utorak.

"Moramo energetski parirati, tamo je falila ta energija. To sam prepoznao kod svojih igrača. Šta to znači 'energetski'? To su dueli, to su druge lopte, trka... Ne mogu da pričam o odnosu, jer sadašnji fudbali Zvezde zaista rade fenomenalno, nije stvar odnosa, već je falila energija. Nismo imali nikoga da povuče, pogura, 'rastrese' nekoga, da živnemo. Svi smo upali u 'minus' fazu i odigrali kako smo odigrali. I na to sve smo mogli da damo dva-tri gola i da se ne vratimo sa porazom. Ipak, Bože moj, to smo analizirali i stavili sa strane. Biće dobra utakmica i ubijeđen sam da će biti totalno kontra od onoga u Mađarskoj."

Da li je zadužio nekog igrača da "rastrese" ekipu?

"Ne još. Trebao je taj utorak da prođe. Da im ne skačem sada po kičmi i glavama. Imamo vremena sutra, u ponedjeljak, imaćemo konferenciju u 18 i Medija centru i prenijeću vam utiske kako ćemo i šta ćemo. Do tada će još jasnije biti, iako je u ovom momentu dosta jasno kako ćemo izgledati i ko će igrati", rekao je Stanković.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Hapoel Ber Ševa Dejan Stanković Liga šampiona

Komentari 1

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Drago

NA ZALOST, ZVEZDI TREBA TRENER, ALI NE STANKOVIC!!! STANKOVIC JE ZA DRUGU-TRECU LIGU, NE ZA EVROPU!!! ZVEZDU JE VEC KOSTAO MILION, SAD CE OPET....

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