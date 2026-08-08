logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igra se istovremeno i na Marakani i u Humskoj: Ovo se rijetko događa u srpskom fudbalu

Igra se istovremeno i na Marakani i u Humskoj: Ovo se rijetko događa u srpskom fudbalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Na stadionima Zvezde i Partizana istovremeno se igraju dva fudbalska meča, što nije tako čest slučaj.

Utakmice na Marakani i stadionu Partizana u isto vrijeme Izvor: MONDO/TV Arena sport

U trenutku početka utakmice Crvena zvezda - Novi Pazar na stadionu "Rajko Mitić", nekoliko stotina metara dalje, na stadionu Partizana u Humskoj, počeo je meč Teleoptik - Jedinstvo Ub. Neobična scena za srpski fudbal, u kojem se iz bezbjednosnih razloga (kao i u Evropi) u najvećem broju slučajeva razdvajaju mečevi na stadionima Zvezde i Partizana. Ovog puta napravljen je izuzetak jer su crno-bijeli ustupili svoj teren klupskoj filijali, na čijoj klupi sjedi trener Marko Jovanović i koja igra u Prvoj ligi Srbije.

Crvena zvezda igra važan meč u sklopu pripreme za utorak i revanš protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dejan Stanković je "izmiješao" startnu postavu, a utakmici prisustvuje i novi prvi čovjek srpskog suđenja Frenk de Bleker.

U toku prvog poluvremena na meč je stigla i navijačka grupa Novog Pazara, koja je zauzela svoje mjesto u sektoru za gostujuće pristalice "Marakane". Dogodilo se to poslije 20. minuta meča.

Izvor: TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC