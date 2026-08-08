Na stadionima Zvezde i Partizana istovremeno se igraju dva fudbalska meča, što nije tako čest slučaj.

Izvor: MONDO/TV Arena sport

U trenutku početka utakmice Crvena zvezda - Novi Pazar na stadionu "Rajko Mitić", nekoliko stotina metara dalje, na stadionu Partizana u Humskoj, počeo je meč Teleoptik - Jedinstvo Ub. Neobična scena za srpski fudbal, u kojem se iz bezbjednosnih razloga (kao i u Evropi) u najvećem broju slučajeva razdvajaju mečevi na stadionima Zvezde i Partizana. Ovog puta napravljen je izuzetak jer su crno-bijeli ustupili svoj teren klupskoj filijali, na čijoj klupi sjedi trener Marko Jovanović i koja igra u Prvoj ligi Srbije.

Crvena zvezda igra važan meč u sklopu pripreme za utorak i revanš protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dejan Stanković je "izmiješao" startnu postavu, a utakmici prisustvuje i novi prvi čovjek srpskog suđenja Frenk de Bleker.

Vidi opis Igra se istovremeno i na Marakani i u Humskoj: Ovo se rijetko događa u srpskom fudbalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

U toku prvog poluvremena na meč je stigla i navijačka grupa Novog Pazara, koja je zauzela svoje mjesto u sektoru za gostujuće pristalice "Marakane". Dogodilo se to poslije 20. minuta meča.

Izvor: TV Arena sport