Lazar je najtalentovaniji srpski fudbaler, pogledajte zašto: Pretrčao preko cijelog terena, pa driblao i Diletinog muža

Lazar Samardžić dao sjajan gol na utakmici Atalante i Šalkea

Izvor: x.com/@SJTXQJT

Srpski internacionalac Lazar Samardžić (24) dao je prelijep gol u pripremnoj utakmici svoje Atalante protiv Šalkea (3:0). U 39. minutu je pretrčao sa loptom skoro čitav teren, driblingom bacio na leđa čuvara Sufijana El-Fauzija, pa prevario i golmana Lorisa Karijusa, a onda pogodio slabijom, desnom nogom. Suprug najlepše fudbalske voditeljke Dilete Leote ništa nije mogao u toj situaciji.

Schalke 0-2 Atalanta

SAMARDZIC Goal with the great run and wonderful finishpic.twitter.com/xhgL3v8w9p — SJT (@SJTXQJT)August 8, 2026

Samardžić je ovim golom najavio svoju dobru sezonu u Atalanti, u kojoj igra od 2025. godine, a ovog ljeta trener mu je postao poznati italijanski stručnjak Mauricio Sari (67). U septembru se očekuje da Lazar bude dio reprezentacije Srbije na početku Lige nacija, a navijači nacionalnog tima očekuju da svoj veliki talenat počne da pokazuje i u dresu "orlova", koji nosi od 2023. godine.

Na današnjoj utakmici bilo je mnogo poznatih imena, prije svega iz reprezentacije BiH. Edin Džeko nije igrao, ali je iskoristio priliku da se srdačno ispriča sa prvotimcem Atalante Seadom Kolašincem, nekadašnjim igračem Šalkea. Pridružio im se i trener "rudara" Miron Muslić, u čijem timu je od 72. minuta igrao Nikola Katić. U ekipi iz Bergama Kolašinac je odigrao posljednjih 28 minuta.