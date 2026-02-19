logo
Srbija "ukrala" još jednog igrača Nijemcima: Poslije Lazara Samardžića, stiže i Tadija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Brat Lazara Samardžića igraće za kadetsku reprezentaciju Srbije.

Brat Lazara Samardžića će igrati za Srbiju Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija je dobila još jednu bitku sa Nijemcima oko talentovanog Tadije Samardžića, mlađeg brata Lazara koji nosi dresi "orlova" od 2023. godine. Aktuelni član Herte pridružiće se kadetskoj reprezentaciji i staviti se na raspolaganje Igoru Matiću za predstojeće prijateljske mečeve.

Priliku da debituje u dresu Srbije imaće već 26. februara protiv Slovenije, a za razliku od brata koji je u mlađim kategorijama igrao za Nijemce, ovo će biti njegov prvi meč u reprezentativnom fudbalu.Igra na poziciji napadača i sigurno će biti veliko pojačanje za srpski tim.

Skrenuo je pažnju na sebe partijama u omladinskoj školi berlinske Herte. Prve fudbalske korake napravio je u berlinskim klubovima TSV Rudow 1888 i Berliner SC, prije nego što je 2023. godine zadužio opremu Herte.

