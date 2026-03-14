"Kato, priznaj mi gdje kriješ trenera?": Aleksandra Krunić se izvinjavala svojoj partnerki u finalu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić kritikovala samu sebe poslije finala Indijan Velsa. Obratila se i svojoj partnerki nakon poraza.

Aleksandra Krunić nije uspjela da osvoji titulu u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova. U paru sa Anom Danilinom propustila je šansu da još jednom nanese bolan poraz favoritkinjama Katerini Sinijakovoj i Tejlor Taunsend, koje su pobijedile i osvojile pehar u pustinji.

Poslije meča Srpkinja je imala snage da se na trenutke i nasmije.

"Prije svega želim da vam čestitam djevojke. Mislim da smo igrale neke bolje mečeve. Servirale ste odlično, ja nisam pogodila tri riterna danas. Ne znam zašto, ne volim da igram protiv ljevorukih. Čestitam i vama i vašem timu. Ne znam Kato gdje kriješ trenera, možda stoji iza mene i signalizira ti šta ja signaliziram. Šalim se malo", rekla je ona na terenu.

Bila je Aleksandra Krunić i samokritična, pa je poslala originalnu poruku svojoj partnerki. Očigledno je da je našu igračicu veoma zabolio izgubljen servis-gem na njen servis u prvom setu, pri vođstvu 4:3.

"Želim da se zahvalim Ani što je igrala protiv tri protivnice. Voljela bih da sam igrala bolje, ali ne želim da oduzmem ništa od vašeg uspeha. Samo bih želela da sam odigrala bolji meč i da sam vam otežala posao. Tako je - kako je. Hvala mom timu što je izdržao sa nama i sa mojom usr**om energijom. Bila je ovo dobra nedjelja za nas. Došle smo do finala, odlično igramo od januara, igramo dobro. Vi ste bile bolje. Mi ćemo da nastavimo da radimo i nadam se da ćemo osvojiti ovaj veći trofej u narednom periodu", kazala je Krunićeva.

