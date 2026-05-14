Kreće trka za Adema Avdića: Uključio se klub koji je već pazario u Zvezdi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Adem Avdić sve je bliži odlasku iz Crvene zvezde i za njega ima interesovanja i iz Njemačke.

Adem Avdić sve bliže odlasku iz Zvezde

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić pred odlaskom je s "Marakane" ovog ljeta. Iako je zapravo ovog proljeća dobio pravu priliku i pokazao potencijal, oko Avdića već traje ozbiljno "otimanje" i sve je više zainteresovanih klubova za njegove usluge.

Najviše se do sada pričalo o Klub Brižu, međutim sada se u priču uključio i Lajpcig, piše "Meridijan Sport". Za sada ne postoji informacija o zvaničnoj ponudi, ali u Zvezdi ga neće pustiti za male pare, posebno ne poslije gola Partizanu u "vječitom" derbiju.

Interesantno je da je Lajpcig još prošlog ljeta pazario u Zvezdi kada je doveo Andriju Maksimovića za 14 miliona evra, dok su sada oko Avdića očekivanja još veća. Traže oko 15 miliona evra za lijevog beka, s tim da je pretpostavka da bi pristali i na nešto manje obeštećenje, u slučaju dobrih bonusa. 

Avdić je ove sezone igrao na 30 mečeva za Crvenu zvezdu i upisao je gol i tri asistencije, izbacivši ovog proljeća iz prvog tima Naira Tiknizjana.

Zvezda već godinama proizvodi zanimljive bekove za evropsko tržište, a ako ode naslijedio bi ga Matej Strika iz mladog tima.

