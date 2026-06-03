Otišao je najbolji - Edin Avdić

Košarka je ostala bez jednog od najvećih autoriteta, Edina Avdića. Svojim komentarima i nezaboravnim kolumnama zaljubio je u svoj sport generacije mladih - i ne samo mladih.

Izvor: MN PRESS

U Beogradu je ove srijede u 47. godini preminuo Edin Avdić, bosanskohercegovački komentator TV Arena sport, podkaster i dugogodišnji kolumnista MONDA.

Srpsko novinarstvo i sport izgubili su mnogo - velikog komentatora, jednog od najvećih autoriteta i čovjeka nemjerljivog košarkaškog znanja, hrabrog da ga iskaže i spremnog da stane iza rečenog. Do preranog kraja života zadržao je i širio svoju dječačku ljubav prema košarci.

Toliko je bio cijenjen i poštovan da je jedini dolazio do najvećih igrača svjetske i evropske košarke, a ne samo regionalne. Košarkaški divovi koji nikome ne daju intervjue, Nikola Jokić, Miloš Teodosić, posljednji i Jusuf Nurkić, pristajali su samo zbog njega da sjednu pred kameru i da mu iznesu svoju košarkašku ispovijest.

Svoju autorsku emisiju X&O's chat podcast "otvorio" je prije skoro dvije godine intervjuem sa Željkom Obradovićem, koji je pred kamerama uzimao trenersku tablu i crtao svoje akcije, na Edinovu molbu. I naravno da nije "Žoc" bio jedini velikan u toj fotelji, svi su bili tamo.

Pokušajte da nađete još neki intervju Predraga Saše Danilovića, još neko podkast-gostovanje Saše Đorđevića osim kod Edina i Miloša. Pronađite iskreniji razgovor za medije Vase Micića ili guglajte da li postoji još neki autor koji je pored svih ovdašnjih asova naspram sebe "posjedao" i svjetske legende, Karija Pešića, Serđa Skariola, Etorea Mesinu, Gordona Herberta i druge prvake Evrope i svijeta.

Ovako je pisao Edin Avdić

Mnogi u Srbiji upoznali su Edinov rad najprije kroz pisanu reč, čitajući njegove nezaboravne kolumne za naš portal. Objavljivao ih je za MONDO praktično od dolaska u Beograd 2009, javljao se sa Svjetskog prvenstva u Turskoj 2010. i bio oduševljen igrom Kevina Durenta. Ubjeđivao je sagovornike na putu ka Kaunasu 2011. da je Sabonis bio MVP sa 40. Igrao se sa riječima i uživao dok je pisao kolumne sa Eurobasketa u Jesenicama, odakle je objašanjavao Srbiji ko je Linas Kleiza, "Dagestanski mafijaš"...

U periodu u kojem NBA liga ovdje nije bila gledana kao sada održavao je vatru prema američkoj košarci maestralnim biografijama - svojom "Baladom o Reju Alenu", o plejmejkeru svoje omiljene Jute Džez, Džonu "Kompjuteru" Stoktonu, iskazivao poštovanje "Kobiju Nemilosrdnom", napismeno ostavio zašto je njemu posebno omiljeni Karmelo Entoni prava "mašina za davanje koševa"... Naravno, morao je da piše i o Majklu Džordanu i svi su mu tražili i tekst o "onim" Sakramento Kingsima. Kako bi Edin rekao - "Zamalo kraljevima".

Učili smo od Avdića i gde se krije magija Huana Karlosa Navara, ili kako ga je zvao - "Idola rekreativaca". Pamti se i njegova "Priča o Vasi Ludačkom", a za mnoge najljepši tekst nije napisao o košarkašu, već o bokseru - najvećem Muhamedu Aliju.

Takođe, jedna od najemotivnijih Edinovih kolumni za MONDO bila je ona o najtragičnijem heroju jugoslovenske i evropske košarke - Draženu Petroviću, "Rođenom da bude legenda".

Srpsko sportsko novinarstvo ostalo je bez jednog od najboljih u svemu što je radio. Komentator, kolumnista, podkaster... Edinova riječ imala je najveću težinu kod svih koji vole i prate sport - sve od trofejnih trenera, pa do klinaca kojima je usadio i oblikovao ljubav prema njoj. I nije to činio pretencioznim riječima i pokušajima, insistirao je na jasnoći i postizao je, koliko god to bila jedna od najtežih stvari u ovom poslu.

U tandemu sa Milošem Jovanovićem na MONDO portalu je u "Šestoj ličnoj" postao jedan od najslušanijih i najuticanijih podkastera i tragičnim spletom okolnosti, Miloš i Edin su posljednje snimanje svog aktuelnog podkasta "Udvajanje" imali u ponedjeljak...

Edine, počivaj u miru.

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