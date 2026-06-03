"Prije dva dana smo se čuli..." Teletovićev oproštaj od Avdića: "Da nije bilo te replike, ne bi bilo ni mene ovakvog..."

Bivši reprezentativac BiH Mirza Teletović oprostio se od proslavljenog komentatora Edina Avdića, koji je preminuo ove srijede.

Izvor: MONDO

Edin Avdić (47) preminuo je iznenada ove srijede.

Jedan od najpoznatijih i najpoštovanijih košarkaških komentatora u regionu otišao je u vječnost, a od njega se emotivnom porukom oprosto nekadašnji reprezentativac BiH Mirza Teletović.

"Druže i brate moj...

Ne mogu vjerovati da viš nisi sa nama, a prije dva dana smo se čuli, jedan drugom Bajram čestitali...

Bitan si dio moje karijere i da nije one tvoje čuvene rečenice: "S' parkinga", možda ne bi bilo ni mene ovakvog, a sto je još važnije, moja porodica i ja smo te doživljavali kao najvoljenijeg.

Ostavio si prazninu u nasim srcima i neizbrisiv trag u našim životima.

Volim te brate. Počivaj u miru i rahmet tvojoj lijepoj duši...", napisao je Teletović na Fejsbuku.

Svim navijačima bh. reprezentacije ostaće urezana u pamćenje Edinova replika "Teletović s parkinga", tokom prenosa utakmice između reprezentacija BiH i Litvanije na Eurobasketu 2013. godine. Tada je Teletović postigao dalekometnu trojku za +14 bh. tima (72:58) na nešto više od pet minuta do kraja posljednje četvrtine.

BiH je u tom meču upisala pobjedu rezultatom 78:72, ali je u krugu od četiri ekipe sa učinkom od 3-2 ostala bez drugog kruga.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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