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Preminuo Edin Avdić

Preminuo Edin Avdić

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tragične vijesti potresle su sportsko novinarstvo, preminuo je Edin Avdić.

Preminuo Edin Avdić Izvor: MONDO

Tragične vijesti potresle su region - preminuo je Edin Avdić. Jedan od najboljih komentatora je preminuo, prenio je "Sport klub". Preminuo je u 47. godini... Bio je kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična".

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih komentatora i kolumnista na Balkanu. Poznat po prenosima košarkaških utakmica, kako evropskih tako i onih iz NBA lige. Započeo je i svoj podkast u kom mu je jedan od gostiju bio i najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić koji rijetko kada daje izjave.

Avdića mnogi smatraju jednim od najboljih sportskih komentatora na prostorima bivše Jugoslavije.

Edine, počivaj u miru.

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Tagovi

Edin Avdić košarka

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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