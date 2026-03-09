logo
"Pričaju da sam ga ja otpustio u Denveru": Nikola Jokić sa osam boca tekile otkrio istinu o otkazu trenera

"Pričaju da sam ga ja otpustio u Denveru": Nikola Jokić sa osam boca tekile otkrio istinu o otkazu trenera

Autor Nemanja Stanojčić
0

Nikola Jokić otkrio je kako je izgledala posjeta milijardera Džoša Krenkea i kako je saznao da će Majkl Meloun da dobije otkaz u Denveru.

Nikola Jokić istina o otkazu Majku Melounu Izvor: EPA/ALI Haider/Printscreen/YouTube/X&O's chat

Nikola Jokić ima neku novu ulogu u Denveru. Pored one igračke i dominacije na samom terenu, od njega se očekuje da bude i lider. Da govori saigračima šta treba da rade, da drži svlačionicu i sve to je nešto na šta se navikava. Ali, ono što mu posebno smeta je to što se pričaju neke stvari na koje nije imao nikakav uticaj, poput toga da je on imao uticaj na otkaz za trenera Majkla Melouna.

"Mislim da je okej, igram. Mislim da su navikli na moje kritike. Kažem im da se ne derem na njih, da je to moj način, to je genetika. To je od mog tate ostalo, da vičem", počeo je Jokić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Zatim je otkrio kako je i on sam bio iznenađen kada je vlasnik Nagetsa Džoš Krenke došao kod njega kući da mu kaže da će Meloun da dobije otkaz.

"Vlasnik dolazi kod mene, ja se sunčam na teresi, ne čekaj, ima jača priča. To je bilo drugi put. Ulazi na vrata, a meni Nikola Vučević poslao neke tekile. Moram njega da 'bacim pod voz sad'. Ja otvaram osam boca tekile, velika kutija, Džoš ulazi..."

"Misle da sam ga ja otpustio"

Nastavlja Jokić da prepričava cijelu tu situaciju, prvo pravdanje milijarderu, pa onda i razgovor.

"Kažem mu Džoš, vidi, nije to što misliš, samo je poklon. Ne slavim ništa. On dolazi i saopštava mi da hoće da otpuste trenera. Nije ni bilo da me pita šta mislim, samo da je odluka donijeta. Bilo je to nekih pet utakmica pred plej-of. Pitao me da li da sačeka. Pitao sam ga šta želi od ekipe, da li da čeka Melouna, da li može da iznese, šta čeka. Rekao sam mu svoje mišljenje, tako da... Ljudi misle da sam ga ja otpustio. Baš sam ja... Mislim, to je glupost. Saznao sam za to malo ranije od ostalih", zaključio je Jokić.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

