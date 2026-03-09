Jokić otkrio dvije tajne koje niko nije znao: Jednom igraču dužan 50 evra, zbog drugog gledao Partizan

Nikola Jokić ispričao dvije anegdote koje niko u Srbiji nije znao, a tiču se bivših košarkaša Novice Veličkovića i Raška Katića.

Izvor: Youtube/X&O's CHAT/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić gostuje u podkastu "X&O" kod voditelja Edina Avdića, a priliku da se u veoma opuštenoj atmosferi "ispovijedi" o svojoj karijeri iskoristio je da ispriča priče koje nikada nismo čuli. Prvi put je otkrio da ne navija ni za Zvezdu ni za Partizan, da je crno-bijele gledao zbog jednog igrača, a da je dužan pare košarkašu koji je igrao za oba beogradska tima.

Dok je pričao o svojim košarkaškim počecima, Nikola Jokić se prisjetio koliko mu je važno bilo što je u Megi imao priliku da igra sa iskusnijim igračima. Neki od njih bili su mu mentori, a Raško Katić mu je u tom trenutku bio dobar prijatelj, spreman da pomogne - čak i finansijski.

"U Megi sam shvatio da mogu da igram, da se bavim košarkpom. Tamo sam imao sjajne uzore, sjajne igrače koji su došli: Boban Marjanović, Novica Veličković, Ratko Varda, Nenad Šulović, Kešelj, pa Dejan Musli. Imao sam te igrače da učim od njih. Eto, Rale (Raško Katić), uvijek volim da spomenem jer je jedna fenomenalna ličnost. Drug, da ti pomogne sve. I dalje sam mu dužan 50 evra, nisam imao para da odem kući, ja sam plakao i on mi kaže 'Evo ti, idi kući' i da mi 50 evra. Sjećam se toga, zahvalan sam, bilo je prije 13-14 godina. Nisam mu vratio i neću mu ni vratiti", rekao je Nikola Jokić.

Svi koji prate karijeru Nikole Jokića znaju za njegov čuveni status o meču Partizana i Makabija. Nije on bio posvećen crno-bijelima, već samo jednom košarkašu - Novici Veličkoviću, koji mu je bio omiljeni.

"Sjajna je stvar da ti neko pokaže kako treba. I sad u NBA fali tih veterana. U Megi je uvijek bilo nekoga. Novica Veličković... Ja sam njega obožavao. Čak sam i na Fejsbuku, ono kad sam pisao za Makabi i Partizan, to je bilo zbog Novice. Ja sam navijao za Novicu. Nisam ja navijao ni za Zvezdu ni za Partizan, ne navijam ni sada. Navijao sam za Novicu", ispričao je najbolji košarkaš na svijetu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!