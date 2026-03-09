logo
Ovo je najluđa završnica maratona ikad: Amerikanac brži za 0,01 sekundu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Maraton u Los Anđelesu ostaće zauvijek upamćen zbog dešavanja kakva nisu česta na ovako drugim trkama.

Nedavno je održan maraton u Los Anđelesu, a oni koji su imali priliku da se nađu pored samog cilja prisustvovali su spektaklu. Bila je to vjerovatno najluđa završnica jedne dugačke trke, pošto je do cilja prvi stigao Nejtan Martin koji je rivala pobijedio za 0,01 sekundu.

Martin je na cilj stigao za dva sata, 11 minuta i 18 sekundi i to tako što je tik pred finiš pretekao rivala iz Kenije Majkla Kimania Kamauu. Atletičar iz Kenije vodio je sve vrijeme trke od 42,2 kilometra, potom pred kraj vidio da mu Amerikanac prijeti i da postoji šansa da ga sustigne. Iako je davao posljednje atome snage, nije bilo dovoljno.

Martin je trčao znatno brže, a Kamau je u posljednjim sekundama posustajao. Baš kad je stigao do cilja s leđa mu je stigao Amerikanac koji je "za dlaku" prošao prvi i pokidao traku na cilju.

Napravio sam pravi potez nekih osam kilometara prije cilja... kada sam vidio da niko drugi ne ubrzava, odlučio sam da moram da dam sve od sebe. Na oko 2,5 kilometra do cilja vidio sam vođu trke, a sa 800 metara do kraja pomislio sam: 'Moram da ga uhvatim'", rekao je poslije osvajanja trke Martin, koji je srednjoškolski trener atletike u Mičigenu.

"Nisam imao pojma da sam pobijedio, dok mi nisu rekli", dodao je.

(MONDO)

