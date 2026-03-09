Prvi rez u Partizanu od povratka Srđana Blagojevića: Peđa Mijatović morao da "otjera" sestrića iz kluba

Srđan Blagojević tražio da Đorđije Ćetković više ne radi sa njim u Partizanu.

Srđan Blagojević vratio se na klupu FK Partizan, nakon što je klub osvojio samo 19 bodova u periodu kada njega nije bilo. U tom periodu Partizan su vodili Marko Jovanović, Nenad Stojaković i Damir Čakar, međutim jasno je bilo od početka da njih trojica ne mogu da ponove rezultate Srđana Blagojevića koga je direktno smijenio Predrag Mijatović.

Upravni odbor je glasovima 4:1 (moguće da je Mijatović bio protiv) danas vratio Blagojevića i dao mu "odriješene ruke" do kraja sezone, a prvi potez srpskog trenera bila je promjena u stručnom štabu.

Preciznije, Srđan Blagojević je insistirao da iz Partizana ode Đorđije Ćetković, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu koji je i kod njega radio u prethodnom mandatu. "Mozzart Sport" prenosi da je to bio glavni uslov da Blagojević pristane da se vrati u Humsku, pa se može pretpostaviti i da postoje neke razmirice između njih dvojice.

U pitanju je inače nekadašnji trener u mlađim kategorijama Partizana koji je inače sestrić Predraga Mijatovića, a koji je čini se upravo u mandatu Damira Čakara i vodio klub - iako se zvanično tako nije vodio.

To znači da će se u Partizan, kao njegov prvi saradnik vratiti Dejan Fijala, kao i kondicioni trener Saša Semeredi, dok nije sasvim jasno šta će se dešavati sa Damirom Čakarom koji je zimus došao u Partizan kod Nenada Stojakovića - i potom ostao u klubu zbog toga što posjeduje PRO licencu.

Šta dalje za Partizan?

Blagojević će zateći poprilično drugačiju ekipu u odnosu na jesenas pošto je ostao bez Jovana Miloševića, najboljeg igrača kluba, koji je najvjerovatnije i otišao iz Humske nazad u Njemačku jer je bio iznenađen promjenom trenera. U međuvremenu je Partizan doveo Zdjelara, Mitrovića, Poltera, ali se muči u formi još od decembra.

Naredni meč Partizan igra protiv TSC-a u Humskoj, a zatim do kraja "regularnog" dijela Superlige Srbije gostuje Mladosti iz Lučana, dočekuje Čukarički i ide "na noge" Novom Pazaru.

